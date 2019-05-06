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Глава Xiaomi опубликовал некоторые характеристики нового флагмана Redmi

Глава компании Xiaomi Лю Вейбинг назвал некоторые технические характеристики нового флагмана Redmi, который выйдет в ближайшее время. Информацию он опубликовал в китайской социальной сети Weibo.
Глава Xiaomi опубликовал некоторые характеристики нового флагмана Redmi

Согласно имеющейся информации, новый смартфон будет оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 855, который имеет тактовую частоту от 1,8 до 2,84 гигагерц. Высокое качество видео обеспечит графический ускоритель Adreno 640. Также на телефоне будет установлен 4G-модем Snapdragon X24 LTE.

Основная камера будет иметь три объектива, 48, 13 и 8 мегапикселей. Один из модулей оснастят ультраширокой оптикой. Дисплей Full HD+ с диагональю 6,39 дюймов обеспечит отличное качество изображения. Быстродействие гарантирует 8 гигабайт оперативной памяти, а накопитель объёмом 128/256 гигабайт позволит хранить необходимое количество информации и медиафайлов. На телефоне также будет иметься модуль NFC для проведения платежей и разъем 3,5 миллиметров для подключения гарнитуры.

Ожидается, что эта модель станет самой доступной из аналогичных гаджетов с процессором Snapdragon 855, однако точная стоимость устройства неизвестна. Ранее предполагалось, что смартфон получит название Redmi Х, но глава компании полностью опроверг эту информацию.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:24

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