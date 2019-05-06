Анна Нетребко открыла свой секрет похудения

Российская оперная дива Анна Нетребко известна своей любовью к приготовлению пищи. По утверждению певицы, её любимым лакомством являются домашние пирожки. Однако у поклонников артистки возник вопрос, как она поддерживает свою фигуру, при такой калорийной пище. Кроме этого фанаты подметили, что она похудела за последнее время.На это Анна Нетребко ответила, что все зависит от положения камеры. Если ее поднять немного вверх, то визуально можно сбросить минус пять килограммов, если немного вниз - то плюс пять кило. При этом она добавила много смеющихся маликов. Звезда уверена, что немного лишнего веса только на пользу вокальным данным, поэтому она не является фанатом всяких диет.