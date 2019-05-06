АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Хлопки по шее при появлении боли могут привести к смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Анна Нетребко открыла свой секрет похудения

Известная певица Анна Нетребко часто публикует в своем аккаунте Instagram фотографии блюд, которые она готовит. Большинство из них не соответствуют критериям малокалорийной пищи, что вызвало у поклонников певицы вопрос, как она поддерживает свою фигуру, на что Нетребко поделилась своим секретом.
Анна Нетребко открыла свой секрет похудения

Российская оперная дива Анна Нетребко известна своей любовью к приготовлению пищи. По утверждению певицы, её любимым лакомством являются домашние пирожки. Однако у поклонников артистки возник вопрос, как она поддерживает свою фигуру, при такой калорийной пище. Кроме этого фанаты подметили, что она похудела за последнее время.

На это Анна Нетребко ответила, что все зависит от положения камеры. Если ее поднять немного вверх, то визуально можно сбросить минус пять килограммов, если немного вниз - то плюс пять кило. При этом она добавила много смеющихся маликов. Звезда уверена, что немного лишнего веса только на пользу вокальным данным, поэтому она не является фанатом всяких диет.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Электрокар Porsche Taycan сняли без
Ясновидящая Саона рассказала о браке
Песков: Путин продолжает следить за
Эксперты рассказали о кнопочном
Ирина Шевчук едва не потеряла дочь
На YouTube опубликовали видео с
Агата Муцениеце заявила о переносе
Эксперты рассказали, какое количество
Поклонники Сенчуковой и Рыбина сравнили
Глава Xiaomi опубликовал некоторые
Анна Нетребко открыла свой секрет
Диетологи рассказали о пользе и вреде
В космос запустили смартфон Xiaomi
Андрей Разин обвиняет некую женщину с
Ученые нашли в океане бактерии,
Финалист «Голоса. Дети» Ержан Максим
Онколог из Красноярска доказала связь
Организаторам «Дома-2» предложили
Эксперты рассказали, как предотвратить
Станислав Ростоцкий не хотел утверждать
Google готовится к выпуску бюджетных
Звезду «Дома-2» Тату Абрамсон
Израильские врачи спасли отца Леонида
Учёные: Хлопки по шее при появлении
Названы главные причины поломки
Анджелина Джоли составила завещание
В Пушкине под Санкт-Петербургом нашли
Ольга Орлова ввела новые правила на шоу
В сгоревшем в «Шереметьево» самолёте
Skoda сообщила о продлении акционных
Просмотреть все новости