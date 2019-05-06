Звезду «Дома-2» Тату Абрамсон раскритиковали за то, что она кормит дочь вредной едой
Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Тату Абрамсон раскритиковали за то, что она кормит единственную наследницу вредной едой. По словам фолловеров, им очень жаль маленькую Бетти, ведь ее родительнице все равно на то, что девочка кушает.
Ни для кого не является секретом, что не так давно Тата наконец-таки исполнила свою самую заветную мечту – переехала жить в Европу. К слову, покинуть Москву Абрамсон решилась не просто так, а ради богатого возлюбленного, который, по словам блондинки, сам предложил ей переехать к нему в Монако.
Как бы то ни было, но очаровать миллионера Тате так и не удалось, ведь оказалось, что у мужчины есть не только ребенок, но и жена, с которой он даже не планировал расставаться ради длинноволосой красавицы.
Судя по последним публикациям звезды «Дома-2», дела у молодой мамочки обстоят совсем плохо. Буквально каждый день Абрамсон жалуется на то, что у нее нет настроения и она буквально в шаге от депрессии. Впрочем, читатели убеждены, что это не единственные проблемы Таты.
Дело в том, что сейчас блондинка начала питаться в весьма дешевых заведениях, что может говорить лишь о том, что у телезнаменитости появились и финансовые проблемы. Свидетельствуют об этом последние видеоролики бывшей супруги Валерия Блюменкранца, на которых она в компании дочери кушает вредную еду. Нужно сказать, что подписчиков Таты очень возмутило то, что она «травит» детский организм своей наследницы вредной едой.
Один за другим фолловеры принялись критиковать Абрамсон, а некоторые даже посоветовали блондинке вернуться в Москву, если у нее не хватает денег на нормальную еду.
Ни для кого не является секретом, что не так давно Тата наконец-таки исполнила свою самую заветную мечту – переехала жить в Европу. К слову, покинуть Москву Абрамсон решилась не просто так, а ради богатого возлюбленного, который, по словам блондинки, сам предложил ей переехать к нему в Монако.
Как бы то ни было, но очаровать миллионера Тате так и не удалось, ведь оказалось, что у мужчины есть не только ребенок, но и жена, с которой он даже не планировал расставаться ради длинноволосой красавицы.
Судя по последним публикациям звезды «Дома-2», дела у молодой мамочки обстоят совсем плохо. Буквально каждый день Абрамсон жалуется на то, что у нее нет настроения и она буквально в шаге от депрессии. Впрочем, читатели убеждены, что это не единственные проблемы Таты.
Дело в том, что сейчас блондинка начала питаться в весьма дешевых заведениях, что может говорить лишь о том, что у телезнаменитости появились и финансовые проблемы. Свидетельствуют об этом последние видеоролики бывшей супруги Валерия Блюменкранца, на которых она в компании дочери кушает вредную еду. Нужно сказать, что подписчиков Таты очень возмутило то, что она «травит» детский организм своей наследницы вредной едой.
Один за другим фолловеры принялись критиковать Абрамсон, а некоторые даже посоветовали блондинке вернуться в Москву, если у нее не хватает денег на нормальную еду.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:47