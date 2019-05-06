Звезду «Дома-2» Тату Абрамсон раскритиковали за то, что она кормит дочь вредной едой





Ни для кого не является секретом, что не так давно Тата наконец-таки исполнила свою самую заветную мечту – переехала жить в Европу. К слову, покинуть Москву Абрамсон решилась не просто так, а ради богатого возлюбленного, который, по словам блондинки, сам предложил ей переехать к нему в Монако.Как бы то ни было, но очаровать миллионера Тате так и не удалось, ведь оказалось, что у мужчины есть не только ребенок, но и жена, с которой он даже не планировал расставаться ради длинноволосой красавицы.Судя по последним публикациям звезды «Дома-2», дела у молодой мамочки обстоят совсем плохо. Буквально каждый день Абрамсон жалуется на то, что у нее нет настроения и она буквально в шаге от депрессии. Впрочем, читатели убеждены, что это не единственные проблемы Таты.Дело в том, что сейчас блондинка начала питаться в весьма дешевых заведениях, что может говорить лишь о том, что у телезнаменитости появились и финансовые проблемы. Свидетельствуют об этом последние видеоролики бывшей супруги Валерия Блюменкранца, на которых она в компании дочери кушает вредную еду. Нужно сказать, что подписчиков Таты очень возмутило то, что она «травит» детский организм своей наследницы вредной едой.Один за другим фолловеры принялись критиковать Абрамсон, а некоторые даже посоветовали блондинке вернуться в Москву, если у нее не хватает денег на нормальную еду.