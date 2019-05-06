АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Хлопки по шее при появлении боли могут привести к смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Звезду «Дома-2» Тату Абрамсон раскритиковали за то, что она кормит дочь вредной едой

Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Тату Абрамсон раскритиковали за то, что она кормит единственную наследницу вредной едой. По словам фолловеров, им очень жаль маленькую Бетти, ведь ее родительнице все равно на то, что девочка кушает.

Звезду «Дома-2» Тату Абрамсон раскритиковали за то, что она кормит дочь вредной едой

Ни для кого не является секретом, что не так давно Тата наконец-таки исполнила свою самую заветную мечту – переехала жить в Европу. К слову, покинуть Москву Абрамсон решилась не просто так, а ради богатого возлюбленного, который, по словам блондинки, сам предложил ей переехать к нему в Монако.

Как бы то ни было, но очаровать миллионера Тате так и не удалось, ведь оказалось, что у мужчины есть не только ребенок, но и жена, с которой он даже не планировал расставаться ради длинноволосой красавицы.

Судя по последним публикациям звезды «Дома-2», дела у молодой мамочки обстоят совсем плохо. Буквально каждый день Абрамсон жалуется на то, что у нее нет настроения и она буквально в шаге от депрессии. Впрочем, читатели убеждены, что это не единственные проблемы Таты.

Звезду «Дома-2» Тату Абрамсон раскритиковали за то, что она кормит дочь вредной едой

Дело в том, что сейчас блондинка начала питаться в весьма дешевых заведениях, что может говорить лишь о том, что у телезнаменитости появились и финансовые проблемы. Свидетельствуют об этом последние видеоролики бывшей супруги Валерия Блюменкранца, на которых она в компании дочери кушает вредную еду. Нужно сказать, что подписчиков Таты очень возмутило то, что она «травит» детский организм своей наследницы вредной едой.

Один за другим фолловеры принялись критиковать Абрамсон, а некоторые даже посоветовали блондинке вернуться в Москву, если у нее не хватает денег на нормальную еду.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В космос запустили смартфон Xiaomi
Андрей Разин обвиняет некую женщину с
Ученые нашли в океане бактерии,
Финалист «Голоса. Дети» Ержан Максим
Онколог из Красноярска доказала связь
Организаторам «Дома-2» предложили
Эксперты рассказали, как предотвратить
Станислав Ростоцкий не хотел утверждать
Google готовится к выпуску бюджетных
Звезду «Дома-2» Тату Абрамсон
Израильские врачи спасли отца Леонида
Учёные: Хлопки по шее при появлении
Названы главные причины поломки
Анджелина Джоли составила завещание
В Пушкине под Санкт-Петербургом нашли
Ольга Орлова ввела новые правила на шоу
В сгоревшем в «Шереметьево» самолёте
Skoda сообщила о продлении акционных
Елизавета Боярская опубликовала фото с
Ученые: 150-минутные физические
«Почему людям никто не помогал?!»:
Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили
Российский С-500 «Прометей» может
Ирина Безрукова пережила смертельную
Специалисты рассказали, какие регионы
Аэропорт «Шереметьево» вернулся к
Ветераны из общественной организации
Юлия Проскурякова из-за трагедии в
Эвелина Бледанс не верит в версию
Новые модели Hyundai будут иметь
Просмотреть все новости