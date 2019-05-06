Эксперты рассказали, как предотвратить появление тромбоза





Специалисты рассказали, что процесс образования тромбов представляет собой некий защитный механизм, без которого человек мог бы умереть от потери крови. Каждый 4-й человек на Земле страдает от появления тромбов. Повреждение сосудистой стенки очень часто происходит при воспалении вен или артерий, в результате чего может возникнуть варикоз. Опасность состоит в том, что если тромб образовался в артерии, то есть вероятность инфаркта. Особо отмечается, что тромбоз сосудов у беременных является одной из причин, по которым они не донашивают детей.Эксперты советуют обратиться к медикам, чтобы выяснить предрасположенность к образованию тромбов. Также с помощью генетических тестов можно выяснить, будет ли эффективно лекарство, назначенное для решения данной проблемы именно для конкретного человека с учётом особенностей его генов.