АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Хлопки по шее при появлении боли могут привести к смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Эксперты рассказали, как предотвратить появление тромбоза

Специалисты рассказали откуда берутся тромбы, раскрыв причины их появления. Также эксперты сообщили, как можно предотвратить появление тромбоза.

Эксперты рассказали, как предотвратить появление тромбоза

Специалисты рассказали, что процесс образования тромбов представляет собой некий защитный механизм, без которого человек мог бы умереть от потери крови. Каждый 4-й человек на Земле страдает от появления тромбов. Повреждение сосудистой стенки очень часто происходит при воспалении вен или артерий, в результате чего может возникнуть варикоз. Опасность состоит в том, что если тромб образовался в артерии, то есть вероятность инфаркта. Особо отмечается, что тромбоз сосудов у беременных является одной из причин, по которым они не донашивают детей.

Эксперты советуют обратиться к медикам, чтобы выяснить предрасположенность к образованию тромбов. Также с помощью генетических тестов можно выяснить, будет ли эффективно лекарство, назначенное для решения данной проблемы именно для конкретного человека с учётом особенностей его генов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В космос запустили смартфон Xiaomi
Андрей Разин обвиняет некую женщину с
Ученые нашли в океане бактерии,
Финалист «Голоса. Дети» Ержан Максим
Онколог из Красноярска доказала связь
Организаторам «Дома-2» предложили
Эксперты рассказали, как предотвратить
Станислав Ростоцкий не хотел утверждать
Google готовится к выпуску бюджетных
Звезду «Дома-2» Тату Абрамсон
Израильские врачи спасли отца Леонида
Учёные: Хлопки по шее при появлении
Названы главные причины поломки
Анджелина Джоли составила завещание
В Пушкине под Санкт-Петербургом нашли
Ольга Орлова ввела новые правила на шоу
В сгоревшем в «Шереметьево» самолёте
Skoda сообщила о продлении акционных
Елизавета Боярская опубликовала фото с
Ученые: 150-минутные физические
«Почему людям никто не помогал?!»:
Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили
Российский С-500 «Прометей» может
Ирина Безрукова пережила смертельную
Специалисты рассказали, какие регионы
Аэропорт «Шереметьево» вернулся к
Ветераны из общественной организации
Юлия Проскурякова из-за трагедии в
Эвелина Бледанс не верит в версию
Новые модели Hyundai будут иметь
Просмотреть все новости