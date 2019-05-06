Эксперты рассказали, как предотвратить появление тромбоза
Специалисты рассказали откуда берутся тромбы, раскрыв причины их появления. Также эксперты сообщили, как можно предотвратить появление тромбоза.
Специалисты рассказали, что процесс образования тромбов представляет собой некий защитный механизм, без которого человек мог бы умереть от потери крови. Каждый 4-й человек на Земле страдает от появления тромбов. Повреждение сосудистой стенки очень часто происходит при воспалении вен или артерий, в результате чего может возникнуть варикоз. Опасность состоит в том, что если тромб образовался в артерии, то есть вероятность инфаркта. Особо отмечается, что тромбоз сосудов у беременных является одной из причин, по которым они не донашивают детей.
Эксперты советуют обратиться к медикам, чтобы выяснить предрасположенность к образованию тромбов. Также с помощью генетических тестов можно выяснить, будет ли эффективно лекарство, назначенное для решения данной проблемы именно для конкретного человека с учётом особенностей его генов.
Специалисты рассказали, что процесс образования тромбов представляет собой некий защитный механизм, без которого человек мог бы умереть от потери крови. Каждый 4-й человек на Земле страдает от появления тромбов. Повреждение сосудистой стенки очень часто происходит при воспалении вен или артерий, в результате чего может возникнуть варикоз. Опасность состоит в том, что если тромб образовался в артерии, то есть вероятность инфаркта. Особо отмечается, что тромбоз сосудов у беременных является одной из причин, по которым они не донашивают детей.
Эксперты советуют обратиться к медикам, чтобы выяснить предрасположенность к образованию тромбов. Также с помощью генетических тестов можно выяснить, будет ли эффективно лекарство, назначенное для решения данной проблемы именно для конкретного человека с учётом особенностей его генов.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:10