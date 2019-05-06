Учёные: Хлопки по шее при появлении боли могут привести к смерти





Невролог Казума Накагава отметил, что расслоение позвоночной артерии провоцирует инсульт и в зоне риска находятся люди от 20 до 30 лет, часто не имеющие видимых проблем со здоровьем.подчеркнул специалист.Врач рассказал о недавнем инциденте, когда медикам едва удалось спасти 28-летнего мужчину, попавшего в больницу в таком состоянии, что его левая часть тела начала онемевать. Со слов пациента, в один из дней он в очередной раз ощутил уже знакомую боль в шее и решил избавиться от неё хлопками и растяжкой. Через несколько минут таких «тренировок» молодой человек осознал, что может ходить только под углом в 45°, но даже и это не подвигло его вызвать скорую – вместо этого мужчина пошёл на кухню за льдом.Положение спас родственник, зашедший в гости. К моменту, когда граждане добрались до больницы, пострадавший уже нуждался в инвалидном кресле. Посредством компьютерной томографии медики определили, что мозг пациента не снабжался кровью, у него был инсульт.поделился воспоминаниями американец, который всё же не просто выжил, но, благодаря физиотерапии, сумел встать на ноги и вернуться к более-менее активному образу жизни. Однако до сих пор у мужчины имеются некоторые проблемы с равновесием, ему порой сложно контролировать левую руку и отсутствует чувствительность в правых конечностях.По словам Казумы Накагавы, пациенту ещё повезло, так как в подобных случаях итогом часто является смерть человека.– отметил медицинский специалист.