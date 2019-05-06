Учёные: Хлопки по шее при появлении боли могут привести к смерти
Учёные из США предупредили граждан о том, что хлопки по шее при появлении боли могут спровоцировать смерть. В качестве примера они привели историю молодого мужчины, едва не умершего из-за несвоевременного обращения к врачам.
Невролог Казума Накагава отметил, что расслоение позвоночной артерии провоцирует инсульт и в зоне риска находятся люди от 20 до 30 лет, часто не имеющие видимых проблем со здоровьем. «Граждане обязательно должны знать, что внезапная боль в области шеи может сигнализировать о последующем инсульте», – подчеркнул специалист.
Врач рассказал о недавнем инциденте, когда медикам едва удалось спасти 28-летнего мужчину, попавшего в больницу в таком состоянии, что его левая часть тела начала онемевать. Со слов пациента, в один из дней он в очередной раз ощутил уже знакомую боль в шее и решил избавиться от неё хлопками и растяжкой. Через несколько минут таких «тренировок» молодой человек осознал, что может ходить только под углом в 45°, но даже и это не подвигло его вызвать скорую – вместо этого мужчина пошёл на кухню за льдом.
Положение спас родственник, зашедший в гости. К моменту, когда граждане добрались до больницы, пострадавший уже нуждался в инвалидном кресле. Посредством компьютерной томографии медики определили, что мозг пациента не снабжался кровью, у него был инсульт.
«Помню, я сидел там и слышал, как доктор кричал, будто у них имеется всего 12 минут для введения медпрепарата», – поделился воспоминаниями американец, который всё же не просто выжил, но, благодаря физиотерапии, сумел встать на ноги и вернуться к более-менее активному образу жизни. Однако до сих пор у мужчины имеются некоторые проблемы с равновесием, ему порой сложно контролировать левую руку и отсутствует чувствительность в правых конечностях.
По словам Казумы Накагавы, пациенту ещё повезло, так как в подобных случаях итогом часто является смерть человека. «Позвоночные артерии в области шеи соединяются в головном мозге и становятся основной артерией, которая выполняет важнейшую роль в кровоснабжении ствола головного мозга, его же мы, доктора, называем сердцем и душой мозга, без него последний не будет функционировать», – отметил медицинский специалист.
Невролог Казума Накагава отметил, что расслоение позвоночной артерии провоцирует инсульт и в зоне риска находятся люди от 20 до 30 лет, часто не имеющие видимых проблем со здоровьем. «Граждане обязательно должны знать, что внезапная боль в области шеи может сигнализировать о последующем инсульте», – подчеркнул специалист.
Врач рассказал о недавнем инциденте, когда медикам едва удалось спасти 28-летнего мужчину, попавшего в больницу в таком состоянии, что его левая часть тела начала онемевать. Со слов пациента, в один из дней он в очередной раз ощутил уже знакомую боль в шее и решил избавиться от неё хлопками и растяжкой. Через несколько минут таких «тренировок» молодой человек осознал, что может ходить только под углом в 45°, но даже и это не подвигло его вызвать скорую – вместо этого мужчина пошёл на кухню за льдом.
Положение спас родственник, зашедший в гости. К моменту, когда граждане добрались до больницы, пострадавший уже нуждался в инвалидном кресле. Посредством компьютерной томографии медики определили, что мозг пациента не снабжался кровью, у него был инсульт.
«Помню, я сидел там и слышал, как доктор кричал, будто у них имеется всего 12 минут для введения медпрепарата», – поделился воспоминаниями американец, который всё же не просто выжил, но, благодаря физиотерапии, сумел встать на ноги и вернуться к более-менее активному образу жизни. Однако до сих пор у мужчины имеются некоторые проблемы с равновесием, ему порой сложно контролировать левую руку и отсутствует чувствительность в правых конечностях.
По словам Казумы Накагавы, пациенту ещё повезло, так как в подобных случаях итогом часто является смерть человека. «Позвоночные артерии в области шеи соединяются в головном мозге и становятся основной артерией, которая выполняет важнейшую роль в кровоснабжении ствола головного мозга, его же мы, доктора, называем сердцем и душой мозга, без него последний не будет функционировать», – отметил медицинский специалист.
Наука / Авторские новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:33