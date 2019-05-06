Названы главные причины поломки автоматической коробки передач





Все они связаны с отсутствием профилактики или неправильной эксплуатацией. На неполадки «автоматики» указывают внезапные подергивания во время переключения передач. Очень часто такой изъян возникает при отсутствии технического обслуживания коробки. Некоторые водители уверены, что масло в механизм заливается на весь период службы, однако эксперты советуют обязательно менять его после каждых 60 000 км пробега.Неполадки с АКПП нередко появляются из-за перегрева, возникающего при повышенной нагрузке или по причине ошибки в проектировании системы охлаждения. Подобная недоработка наблюдается во французском «автомате» DP0/AL4 и в коробке модели Mitsubishi Pajero Sport. Автолюбителям рекомендуют осторожно пользоваться АКПП и следить за ее состоянием.Одной из причин поломки автоматической коробки может стать естественный износ. Неполадки при переключении передач в таком случае связаны с фрикционами, которые со временем выходят из строя, отказом соленоидов или накоплением большого количества грязи. Изношенную коробку необходимо отремонтировать, после чего она еще много лет может работать без проблем.