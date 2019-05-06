Ольга Орлова ввела новые правила на шоу «Спаси свою любовь»

«Зато, у Сашки будет самый модный костюм в облипон..» - заявила Орлова героям проекта «Спаси свою любовь».

Не секрет, что буквально каждую неделю многочисленные телезрители поднимают в социальных сетях вопрос тунеядства героев телестройки «Дом-2». Так, руководству реалити-шоу предложили вернуть некоторые старые правила. К примеру, ежедневно назначать дежурных по кухне, а также принуждать участников ходить на стройку.Судя по видеоролику, который появился в Сети несколько часов назад, организаторы проекта все-таки решили прислушаться к поклонникам. Только ходить на стройку будут не герои «Дома-2», а участники шоу «Спаси свою любовь».Новые правила реалити «старожилам» объявила Ольга Орлова, которая не только пришла на съемочную площадку в строительной каске, но и точно такие же принесла своим подопечным, подобрав под их цвет специальные костюмы.Стоит отметить, что участники «Спаси свою любовь» весьма положительно отреагировали на данные изменения. Только Александра Черно, судя по разговору ведущей «Дома-2», готова была устроить бунт. Впрочем, Ольга отметила, что в стройке есть и свои плюсы, ведь строительный костюм явно будет смотреться на возлюбленной Иосифа Оганесяна очень модно.К слову, многие телезрители по достоинству оценили тот факт, что продюсеры «Дома-2» наконец-таки прислушались к их мнению.