АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Сердечная недостаточность в старости не является нормой
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Ольга Орлова ввела новые правила на шоу «Спаси свою любовь»

Поющая телеведущая Ольга Орлова ввела новые правила на телепроекте «Спаси свою любовь». Теперь участники обновленного шоу будут ходить на «стройку».
Ольга Орлова ввела новые правила на шоу «Спаси свою любовь»

Не секрет, что буквально каждую неделю многочисленные телезрители поднимают в социальных сетях вопрос тунеядства героев телестройки «Дом-2». Так, руководству реалити-шоу предложили вернуть некоторые старые правила. К примеру, ежедневно назначать дежурных по кухне, а также принуждать участников ходить на стройку.

Судя по видеоролику, который появился в Сети несколько часов назад, организаторы проекта все-таки решили прислушаться к поклонникам. Только ходить на стройку будут не герои «Дома-2», а участники шоу «Спаси свою любовь».

Новые правила реалити «старожилам» объявила Ольга Орлова, которая не только пришла на съемочную площадку в строительной каске, но и точно такие же принесла своим подопечным, подобрав под их цвет специальные костюмы.

Ольга Орлова ввела новые правила на шоу «Спаси свою любовь»

Стоит отметить, что участники «Спаси свою любовь» весьма положительно отреагировали на данные изменения. Только Александра Черно, судя по разговору ведущей «Дома-2», готова была устроить бунт. Впрочем, Ольга отметила, что в стройке есть и свои плюсы, ведь строительный костюм явно будет смотреться на возлюбленной Иосифа Оганесяна очень модно.

«Зато, у Сашки будет самый модный костюм в облипон..» - заявила Орлова героям проекта «Спаси свою любовь».

К слову, многие телезрители по достоинству оценили тот факт, что продюсеры «Дома-2» наконец-таки прислушались к их мнению.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анджелина Джоли составила завещание
В Пушкине под Санкт-Петербургом нашли
Ольга Орлова ввела новые правила на шоу
В сгоревшем в «Шереметьево» самолёте
Skoda сообщила о продлении акционных
Елизавета Боярская опубликовала фото с
Ученые: 150-минутные физические
«Почему людям никто не помогал?!»:
Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили
Российский С-500 «Прометей» может
Ирина Безрукова пережила смертельную
Специалисты рассказали, какие регионы
Аэропорт «Шереметьево» вернулся к
Ветераны из общественной организации
Юлия Проскурякова из-за трагедии в
Эвелина Бледанс не верит в версию
Новые модели Hyundai будут иметь
Станислав Садальский высказался о
Специалисты развеяли несколько мифов об
После прекращения выпуска iPhone 6
Ученые: Сердечная недостаточность в
«Бузовой и не снилось»: Ким Кардашьян
Татьяна Москалькова выразила
Ксения Бородина: «На «Доме-2» я обрела
Психологи рассказали, как замедлить ход
Даша и Сергей Пынзарь отмечают 9 лет
Фитнес снижает риск развития
Александра Черно высказалась против
Эксперты научили рационально
Солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла
Просмотреть все новости