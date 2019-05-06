Диетологи рассказали о пользе и вреде черного и зеленого чая





Эксперты рассказали об одном из наиболее популярных напитков мира, известно, что кроме противостояния кофеманов и почитателей чая в среде самих чаелюбов давно спорят о том, что же все таки полезнее, черный ферментированный чай или зеленый. Главное отличие черного и зеленого чая состоит в способах заготовки продукции, черный проходит обработку ферментацией, тогда как зеленый иногда обходится и вовсе без нее. Окисление листков придает им черный цвет, однако в таком чае, заявляют профессионалы, отсутствуют многие важные микроэлементы, витамины и другие полезные вещества.В зеленом чае, наоборот, больше антиоксидантов, которые, как известно, помогают организму бороться с возрастными изменениями и укрепляют его. Он обновляет клетки, избавляет от депрессии, защищает от воспалений, и, конечно же, бодрит более эффективно, чем черный. При этом стоит учесть, что в черных сортах больше флавонов, полезных для сердечно-сосудистой системы, и даже защищающих от сердечной недостаточности. Также благодаря теафлавинам организм защищается от появления онкологических образований, кроме того, черный чай помогает улучшить пищеварение.Как и в случае с любыми другими продуктами питания, чрезмерные дозы напитка могут привести к нежелательным последствиям. В первую очередь, не стоит пить чай, особенно зеленый, на ночь, так как это приведет к бессоннице.