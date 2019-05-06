В сгоревшем в «Шереметьево» самолёте погиб 20-летний бортпроводник, спасая пассажиров
Стало известно, что в рухнувшем на землю вчера, 5 мая, через 28 минут после вылета из «Шереметьево» и загоревшемся самолёте погиб, помимо 40 других человек, и 20-летний бортпроводник. Он до последнего спасал пассажиров из огненной ловушки.
Людей эвакуировали через переднюю дверь, поэтому больше шансов выбраться наружу таким способом было у тех, кто находился в первых рядах. Бортпроводник, о котором идёт речь, пребывал с пассажирами в хвостовой части авиалайнера. Когда произошла трагедия, он пытался открыть заднюю дверь самолёта, но безуспешно. После этого герой до последнего помогал эвакуировать пассажиров.
В окружении юноши отмечают, что он был жизнерадостным человеком, любил людей и всегда откликался на их беду.
Людей эвакуировали через переднюю дверь, поэтому больше шансов выбраться наружу таким способом было у тех, кто находился в первых рядах. Бортпроводник, о котором идёт речь, пребывал с пассажирами в хвостовой части авиалайнера. Когда произошла трагедия, он пытался открыть заднюю дверь самолёта, но безуспешно. После этого герой до последнего помогал эвакуировать пассажиров.
В окружении юноши отмечают, что он был жизнерадостным человеком, любил людей и всегда откликался на их беду.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:05