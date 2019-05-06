В сгоревшем в «Шереметьево» самолёте погиб 20-летний бортпроводник, спасая пассажиров





Людей эвакуировали через переднюю дверь, поэтому больше шансов выбраться наружу таким способом было у тех, кто находился в первых рядах. Бортпроводник, о котором идёт речь, пребывал с пассажирами в хвостовой части авиалайнера. Когда произошла трагедия, он пытался открыть заднюю дверь самолёта, но безуспешно. После этого герой до последнего помогал эвакуировать пассажиров.В окружении юноши отмечают, что он был жизнерадостным человеком, любил людей и всегда откликался на их беду.