АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Сердечная недостаточность в старости не является нормой
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

В сгоревшем в «Шереметьево» самолёте погиб 20-летний бортпроводник, спасая пассажиров

Стало известно, что в рухнувшем на землю вчера, 5 мая, через 28 минут после вылета из «Шереметьево» и загоревшемся самолёте погиб, помимо 40 других человек, и 20-летний бортпроводник. Он до последнего спасал пассажиров из огненной ловушки.
В сгоревшем в «Шереметьево» самолёте погиб 20-летний бортпроводник, спасая пассажиров

Людей эвакуировали через переднюю дверь, поэтому больше шансов выбраться наружу таким способом было у тех, кто находился в первых рядах. Бортпроводник, о котором идёт речь, пребывал с пассажирами в хвостовой части авиалайнера. Когда произошла трагедия, он пытался открыть заднюю дверь самолёта, но безуспешно. После этого герой до последнего помогал эвакуировать пассажиров.

В окружении юноши отмечают, что он был жизнерадостным человеком, любил людей и всегда откликался на их беду.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анджелина Джоли составила завещание
В Пушкине под Санкт-Петербургом нашли
Ольга Орлова ввела новые правила на шоу
В сгоревшем в «Шереметьево» самолёте
Skoda сообщила о продлении акционных
Елизавета Боярская опубликовала фото с
Ученые: 150-минутные физические
«Почему людям никто не помогал?!»:
Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили
Российский С-500 «Прометей» может
Ирина Безрукова пережила смертельную
Специалисты рассказали, какие регионы
Аэропорт «Шереметьево» вернулся к
Ветераны из общественной организации
Юлия Проскурякова из-за трагедии в
Эвелина Бледанс не верит в версию
Новые модели Hyundai будут иметь
Станислав Садальский высказался о
Специалисты развеяли несколько мифов об
После прекращения выпуска iPhone 6
Ученые: Сердечная недостаточность в
«Бузовой и не снилось»: Ким Кардашьян
Татьяна Москалькова выразила
Ксения Бородина: «На «Доме-2» я обрела
Психологи рассказали, как замедлить ход
Даша и Сергей Пынзарь отмечают 9 лет
Фитнес снижает риск развития
Александра Черно высказалась против
Эксперты научили рационально
Солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла
Просмотреть все новости