Ученые нашли в океане бактерии, способные перерабатывать мышьяк





Как известно, на большой глубине в океане существует значительный недостаток кислорода. Кроме этого в местах тектонической активности присутствует ряд ядовитых для большинства организмов химических элементов. Во время изучения подобного участка учеными была обнаружена бактерия, которая способна использовать мышьяк в своих метаболических процессах для получения энергии. Науке уже были известны организмы, способные использовать другие элементы окисления продуктов для жизни, однако это первый случай использования столь ядовитого вещества.Ученые склонны считать, что эти организмы сохранились еще со времен формирования земной атмосферы, когда уровень кислорода был очень низок, и в водах доминировали иные соединения. Эволюция позволила приспособиться этим бактериям к экстремальным условиям и использовать мышьяк в качестве привычного для человека воздуха. Сейчас ученые изучают строение ДНК этих организмов с целью выявления всех особенностей метаболических процессов. Исследование поможет создать бактерии, которые в перспективе можно будет использовать для очищения водоёмов и воздуха от ядовитого для людей мышьяка. Поиск организмов, которые способны жить в экстремальных условиях, продолжаются постоянно, поскольку это может помочь в развитии эволюционных процессов для человека и даст возможность, в перспективе, приспособиться к более экстремальной среде обитания.