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«Почему людям никто не помогал?!»: Ольга Бузова посчитала, что пожарные бездействовали во время ЧП в "Шереметьево"

Поющая телеведущая Ольга Бузова посчитала, что пожарная команда бездействовала во время чрезвычайного происшествия, произошедшего вчера в аэропорту «Шереметьево». По словам телезнаменитости, после увиденного она боится садиться в самолет.

«Почему людям никто не помогал?!»: Ольга Бузова посчитала, что пожарные бездействовали во время ЧП в "Шереметьево"

Все больше и больше российских звезд реагируют на несчастье, которое вчера вечером произошло в московском аэропорту Шереметьево. Известно, что лайнер «Аэрофлот», выполняющий рейс Москва - Мурманск, наполовину сгорел. По последним данным, огонь унес жизни 41 человека.

И если для некоторых данная трагедия стала поводом вспомнить все предыдущие происшествия, в центре которых оказывались самолеты, то большинство дают волю злости и раздраженности относительно работы особой службы, а если быть точнее, пожарных, которые должны были сразу же среагировать на огонь, утверждают знаменитости.

В числе последних оказалась и восходящая певица Ольга Бузова, которая вчера приземлилась в аэропорту «Внуково». По словам звезды, только прилетев в Москву она узнала о страшной трагедии, которая произошла в «Шереметьево».

«Почему людям никто не помогал?!»: Ольга Бузова посчитала, что пожарные бездействовали во время ЧП в "Шереметьево"

«Почему людям никто не помогал?!» - написала Бузова под видеороликом, на котором запечатлена трагедия в столичном аэропорту.

Также Ольга указала на то, что теперь боится спокойно садиться в самолет, ведь никто не может быть застрахован от подобных ситуаций.
«Мои соболезнования», - обратилась певица к людям, которым пришлось пережить этот кошмар.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:42

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