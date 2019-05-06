«Почему людям никто не помогал?!»: Ольга Бузова посчитала, что пожарные бездействовали во время ЧП в "Шереметьево"
Поющая телеведущая Ольга Бузова посчитала, что пожарная команда бездействовала во время чрезвычайного происшествия, произошедшего вчера в аэропорту «Шереметьево». По словам телезнаменитости, после увиденного она боится садиться в самолет.
Все больше и больше российских звезд реагируют на несчастье, которое вчера вечером произошло в московском аэропорту Шереметьево. Известно, что лайнер «Аэрофлот», выполняющий рейс Москва - Мурманск, наполовину сгорел. По последним данным, огонь унес жизни 41 человека.
И если для некоторых данная трагедия стала поводом вспомнить все предыдущие происшествия, в центре которых оказывались самолеты, то большинство дают волю злости и раздраженности относительно работы особой службы, а если быть точнее, пожарных, которые должны были сразу же среагировать на огонь, утверждают знаменитости.
В числе последних оказалась и восходящая певица Ольга Бузова, которая вчера приземлилась в аэропорту «Внуково». По словам звезды, только прилетев в Москву она узнала о страшной трагедии, которая произошла в «Шереметьево».
Также Ольга указала на то, что теперь боится спокойно садиться в самолет, ведь никто не может быть застрахован от подобных ситуаций.
Все больше и больше российских звезд реагируют на несчастье, которое вчера вечером произошло в московском аэропорту Шереметьево. Известно, что лайнер «Аэрофлот», выполняющий рейс Москва - Мурманск, наполовину сгорел. По последним данным, огонь унес жизни 41 человека.
И если для некоторых данная трагедия стала поводом вспомнить все предыдущие происшествия, в центре которых оказывались самолеты, то большинство дают волю злости и раздраженности относительно работы особой службы, а если быть точнее, пожарных, которые должны были сразу же среагировать на огонь, утверждают знаменитости.
В числе последних оказалась и восходящая певица Ольга Бузова, которая вчера приземлилась в аэропорту «Внуково». По словам звезды, только прилетев в Москву она узнала о страшной трагедии, которая произошла в «Шереметьево».
«Почему людям никто не помогал?!» - написала Бузова под видеороликом, на котором запечатлена трагедия в столичном аэропорту.
Также Ольга указала на то, что теперь боится спокойно садиться в самолет, ведь никто не может быть застрахован от подобных ситуаций.
«Мои соболезнования», - обратилась певица к людям, которым пришлось пережить этот кошмар.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:42