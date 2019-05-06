Анджелина Джоли составила завещание из-за частичного паралича

Джоли в процессе развода с Брэдом Питтом не рассказывала о своем состоянии, а недавно дала откровенное интервью для Vanity Fair, признавшись, что испытывает проблемы со здоровьем. Несколько лет назад знаменитость, чтобы не допустить развития онкологии, решилась на операцию по удалению яичников и молочных желез. Постоянный стресс из-за тяжелого расставания с экс-супругом стал причиной гипертонии, напомнило о себе и биполярное расстройство.После оформления завещания 42-летней актрисой СМИ обсуждают новую проблему звезды – частичное онемение лицевых нервов, возникающее при параличе Белла. Голливудская звезда заметила прогрессирование болезни, когда уголки ее губ опустились. Джоли прошла курс акупунктуры, немного оживившей ее лицо. Медики предполагают, что недуг развивается на фоне нервного напряжения и стрессов. Сама актриса не знает, что послужило причиной болезни – «менопауза или тяжелый год».В последнее время не в лучшую сторону изменилась внешность знаменитости – возникла сухость кожи, появились седые волосы. Джоли не исключает, что ей придется пройти длительную терапию, чтобы поправить свое здоровье и полностью восстановиться.