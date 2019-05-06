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Специалисты рассказали, какие регионы будут иметь повышенный спрос на ипотечные каникулы

Закон об ипотечных каникулах вступит в силу 31 июля этого года. Специалисты, проанализировав ситуацию в России, рассказали, какие регионы будут иметь повышенный спрос на ипотечные каникулы.
Специалисты рассказали, какие регионы будут иметь повышенный спрос на ипотечные каникулы

Новый закон позволит отсрочить выплаты по ипотеке на полгода, если у человека возникнут трудности с оплатой. Согласно имеющейся информации, в таких регионах, как Крым, Калмыкия, Тыва, Мордовия, Ингушетия и Кабардино-Балкария ожидается повышенный спрос на услугу «ипотечные каникулы». Это связано с тем, что в данных регионах Российской Федерации средняя заработная плата меньше среднего показателя. Например, в Калмыкии она составляет не более 25,7 тысячи рублей. В свою очередь, для уплаты всего долга по ипотеке необходимо от 40 до 98 среднестатистических зарплат. Однако не соответствие доходов в указанных регионах с показателями по стране может привести к повышенному спросу на ипотечные каникулы.

Несмотря на всю предварительную информацию, эксперты уверены, что массового использования новой социальной программы не стоит ожидать, поскольку люди предпочитаю быстрее «избавится» от задолженности. Это подтверждает опрос, который был проведен аналитиками.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:17

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