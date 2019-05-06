Финалист «Голоса. Дети» Ержан Максим отправится на X-Factor в Англию
Финалист «Голоса. Дети» Ержан Максим, занявший в телешоу второе место, отправится в Англию, куда его позвали организаторы местного X-Factor. Об этом рассказала мама талантливого мальчика Гульмира Алибек.
Кроме участия в британском X-Factor, у Ержана Максима имеется множество иных перспектив. Так, например, он получил от гендиректора Муз-ТВ Армана Давлетьярова приглашение выступить на церемонии вручения премии телеканала, которая состоится в этом году. Также финалист «Голоса. Дети» заключил контракт с «Юнайтед» и теперь проведёт гастрольный тур.
Как отмечает издание «Слово и Дело», родители Ержана Максима планируют записать его в профессиональную музыкальную школу. На данный момент в силу возраста артиста все решения на счёт его выступления принимаются именно ими.
Кроме участия в британском X-Factor, у Ержана Максима имеется множество иных перспектив. Так, например, он получил от гендиректора Муз-ТВ Армана Давлетьярова приглашение выступить на церемонии вручения премии телеканала, которая состоится в этом году. Также финалист «Голоса. Дети» заключил контракт с «Юнайтед» и теперь проведёт гастрольный тур.
Как отмечает издание «Слово и Дело», родители Ержана Максима планируют записать его в профессиональную музыкальную школу. На данный момент в силу возраста артиста все решения на счёт его выступления принимаются именно ими.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:38