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Финалист «Голоса. Дети» Ержан Максим отправится на X-Factor в Англию

Финалист «Голоса. Дети» Ержан Максим, занявший в телешоу второе место, отправится в Англию, куда его позвали организаторы местного X-Factor. Об этом рассказала мама талантливого мальчика Гульмира Алибек.
Финалист «Голоса. Дети» Ержан Максим отправится на X-Factor в Англию

Кроме участия в британском X-Factor, у Ержана Максима имеется множество иных перспектив. Так, например, он получил от гендиректора Муз-ТВ Армана Давлетьярова приглашение выступить на церемонии вручения премии телеканала, которая состоится в этом году. Также финалист «Голоса. Дети» заключил контракт с «Юнайтед» и теперь проведёт гастрольный тур.

Как отмечает издание «Слово и Дело», родители Ержана Максима планируют записать его в профессиональную музыкальную школу. На данный момент в силу возраста артиста все решения на счёт его выступления принимаются именно ими.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:38

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