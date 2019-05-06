Ветераны из общественной организации "Боевое Братство", нашли обломки советского истребителя в Калужской области





Из-за выпавшего снега поисковики не смогли выяснить детали о найденных обломках. В мае, с наступлением хорошей погоды, операция возобновилась. Участники акции обнаружили деталь с номером истребителя и части от обшивки. Самолет удалось идентифицировать.Василий Барсуков, являющийся членом Брянского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», рассказал, что первая цифра «31» на найденной табличке указывает на номер изделия. По полученным данным удалось выяснить с точностью до 100%, что обломки принадлежат ЛаГГ-33, упавшему в Калужской области в период с 1942 по 1943 год.Эксперты предполагают, что истребитель вошел в землю «штопором». Поисковики не оставляют надежду по найденным вещам опознать летчика. По номеру самолета можно определить принадлежность полка и имя пилота, останки которого пока не обнаружены. Для получения подробной информации о боевом судне волонтерам предстоит изучить военные архивы.