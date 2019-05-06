Ветераны из общественной организации "Боевое Братство", нашли обломки советского истребителя в Калужской области
В Калужской области во время масштабных поисковых работ, проводившихся в конце прошлого сезона, найдены обломки советского истребителя. Инициаторами организации ежегодной акции «Вахта памяти» выступили ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА», пишет bbratstvo.com
Из-за выпавшего снега поисковики не смогли выяснить детали о найденных обломках. В мае, с наступлением хорошей погоды, операция возобновилась. Участники акции обнаружили деталь с номером истребителя и части от обшивки. Самолет удалось идентифицировать.
Василий Барсуков, являющийся членом Брянского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», рассказал, что первая цифра «31» на найденной табличке указывает на номер изделия. По полученным данным удалось выяснить с точностью до 100%, что обломки принадлежат ЛаГГ-33, упавшему в Калужской области в период с 1942 по 1943 год.
Эксперты предполагают, что истребитель вошел в землю «штопором». Поисковики не оставляют надежду по найденным вещам опознать летчика. По номеру самолета можно определить принадлежность полка и имя пилота, останки которого пока не обнаружены. Для получения подробной информации о боевом судне волонтерам предстоит изучить военные архивы.
Из-за выпавшего снега поисковики не смогли выяснить детали о найденных обломках. В мае, с наступлением хорошей погоды, операция возобновилась. Участники акции обнаружили деталь с номером истребителя и части от обшивки. Самолет удалось идентифицировать.
Василий Барсуков, являющийся членом Брянского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», рассказал, что первая цифра «31» на найденной табличке указывает на номер изделия. По полученным данным удалось выяснить с точностью до 100%, что обломки принадлежат ЛаГГ-33, упавшему в Калужской области в период с 1942 по 1943 год.
Эксперты предполагают, что истребитель вошел в землю «штопором». Поисковики не оставляют надежду по найденным вещам опознать летчика. По номеру самолета можно определить принадлежность полка и имя пилота, останки которого пока не обнаружены. Для получения подробной информации о боевом судне волонтерам предстоит изучить военные архивы.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 10:04