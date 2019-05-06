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Аэропорт «Шереметьево» вернулся к штатной работе после ЧП с Sukhoi Superjet-100

Аэропорт «Шереметьево» постепенно возвращается в штатный режим работы после возгорания на борту Sukhoi Superjet-100, принадлежащего компании «Аэрофлот». Пассажирам открыли свободный доступ на территорию терминала B, большая часть такси покинула зону у воздушной гавани.
Аэропорт «Шереметьево» вернулся к штатной работе после ЧП с Sukhoi Superjet-100

В аэропорту продолжают дежурить три кареты скорой помощи, за порядком следят около 10 полицейских. Движение на подъезде к терминалу контролируют сотрудники ДПС. На территории «Шереметьево» остались два автомобиля СК РФ и машина МЧС. Пассажиры свободно проходят регистрацию, включая рейсы «Аэрофлота», очередей не наблюдается.

Администрация воздушной гавани пока не оборудовала место для возложения цветов в память людей, ставших жертвами пожара на лайнере Sukhoi Superjet-100. Самолет вернулся в аэропорт после 28-минутного полета и только со второй попытки зашел на экстренную посадку, но во время приземления у него сломались стойки шасси, и воспламенились двигатели. По данным СК РФ, в трагедии погиб 41 человек.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:05

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