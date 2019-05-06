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Ирина Безрукова пережила смертельную болезнь матери и алкоголизм отца

Ирина Безрукова откровенно рассказала о своей жизни до того, как она стала известной. Оказалось, актрисе довелось многое перенести, бедность, пьющего отца и смертельное заболевание матери.
Ирина Безрукова пережила смертельную болезнь матери и алкоголизм отца

Популярная российская актриса театра и кино Ирина Безрукова дала интервью отечественным СМИ. Уроженка Ростова-на-Дону искренне рассказала, строила свою карьеру, и какие испытания выпали на ее долю. Оказалось, нынешней светской львице и успешной звезде ранее довелось пережить многое - нищету, развод родителей, увлечение алкоголем отца и неизлечимую болезнь мамы.

После ее смерти опеку над Безруковой взяла бабушка, стараясь изо всех сил обеспечить внучку всем необходимым. В семье часто не хватало денег, сейчас же Безрукова – одна из наиболее востребованных актрис, в течение месяца она работает во множестве картин, спектаклях, участвует в фестивальных и других подобных мероприятиях. Возвращаясь в родной город, звезда каждый раз чувствует ностальгию, вспоминая свое детство и юность.

Все сложности, которые испытала за свою жизнь артистка, сделали ее только сильнее. В свое время отец ушел из семьи, покинув Россию. До этого момента он практически стал зависим от алкоголя, после его отъезда Безрукова, как она рассказала телеканалу НТВ, никогда больше не общалась с папой. Маму Безрукова потеряла совсем рано, рак мозга начал прогрессировать когда будущей актрисе было только 11 лет. Живя с бабушкой будущая звезда была лишена многих вещей, даже обычное мороженное за 10 копеек в семье было только по праздникам.

Однако такие условия не сломили ее, сейчас Безрукова справедливо считается одной из наиболее талантливых и успешных актрис российского театра и кино. Кроме того, звезда не забывает помогать другим людям, занимаясь благотворительностью и помогая обездоленным.



 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 10:25

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