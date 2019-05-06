Елизавета Боярская опубликовала фото с младшим сыном

Елизавета Боярская родила второго ребенка еще пять месяцев назад, но еще ни разу не показывала младшего сына Григория поклонникам. Вчера она впервые опубликовала фото с младенцем в своём аккаунте Instagram. Правда, на снимке видно только ручку ребенка. Однако это не помешало получить огромное удовольствие фанатам актрисы. Все поклонники Боярской были рады снимку и пожелали актрисе и её ребенку здоровья и счастья. Некоторые подписчики отметили «аппетитность» ручки младенца.Несмотря на детей, Елизавета Боярская принимает участие в пяти спектаклях и ведет активную жизнь. Она доказала, что дети не мешают строить карьеру. Актриса удачно совмещает личную жизнь и работу, что вызывает восхищение у поклонников.