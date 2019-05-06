АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Сердечная недостаточность в старости не является нормой
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Елизавета Боярская опубликовала фото с младшим сыном

Известная российская актриса Елизавета Боярская опубликовала в своем аккаунте Instagram фотографию со своим младшим сыном Григорием. Это первый снимок с ребенком, который она показала публике.
Елизавета Боярская опубликовала фото с младшим сыном

Елизавета Боярская родила второго ребенка еще пять месяцев назад, но еще ни разу не показывала младшего сына Григория поклонникам. Вчера она впервые опубликовала фото с младенцем в своём аккаунте Instagram. Правда, на снимке видно только ручку ребенка. Однако это не помешало получить огромное удовольствие фанатам актрисы. Все поклонники Боярской были рады снимку и пожелали актрисе и её ребенку здоровья и счастья. Некоторые подписчики отметили «аппетитность» ручки младенца.

Несмотря на детей, Елизавета Боярская принимает участие в пяти спектаклях и ведет активную жизнь. Она доказала, что дети не мешают строить карьеру. Актриса удачно совмещает личную жизнь и работу, что вызывает восхищение у поклонников.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анджелина Джоли составила завещание
В Пушкине под Санкт-Петербургом нашли
Ольга Орлова ввела новые правила на шоу
В сгоревшем в «Шереметьево» самолёте
Skoda сообщила о продлении акционных
Елизавета Боярская опубликовала фото с
Ученые: 150-минутные физические
«Почему людям никто не помогал?!»:
Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили
Российский С-500 «Прометей» может
Ирина Безрукова пережила смертельную
Специалисты рассказали, какие регионы
Аэропорт «Шереметьево» вернулся к
Ветераны из общественной организации
Юлия Проскурякова из-за трагедии в
Эвелина Бледанс не верит в версию
Новые модели Hyundai будут иметь
Станислав Садальский высказался о
Специалисты развеяли несколько мифов об
После прекращения выпуска iPhone 6
Ученые: Сердечная недостаточность в
«Бузовой и не снилось»: Ким Кардашьян
Татьяна Москалькова выразила
Ксения Бородина: «На «Доме-2» я обрела
Психологи рассказали, как замедлить ход
Даша и Сергей Пынзарь отмечают 9 лет
Фитнес снижает риск развития
Александра Черно высказалась против
Эксперты научили рационально
Солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла
Просмотреть все новости