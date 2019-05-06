Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили вечеринку в честь 4-летия дочери

Они оформлены в виде «писем в будущее». Павел Воля и Ляйсан Утяшева выразили надежду, что дочь прочтёт их послание, когда подрастёт. Знаменитости назвали девочку умной не по годам и очень способной, отметив, что впереди у неё – множество открытий.Павел Воля и Ляйсан Утяшева написали, что едва сумели сфотографировать дочь во время вечеринки, ведь она находилась в постоянном движении. На обнародованном в Instagram снимке маленькая София запечатлена в компании звёздных родителей, которые целуют её в щёки. Также на кадре можно рассмотреть комнату, украшенную шарами, а сама именинница облачена в белоснежное платье, на голове – корона.