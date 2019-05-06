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Новые модели Hyundai будут иметь спортивную внешность

Компания Hyundai в начале весны текущего года представила новое поколение модельной линейки Sonata. Обновленный седан был продемонстрирован в рамках нью-йоркского автовыставочного шоу.
Новые модели Hyundai будут иметь спортивную внешность

Производитель не только обновил оснащение и технические параметры машины, но и придал ей иной вид, соответствующий запросам поклонников динамики и скоростной езды. Новые Sonata от Hyundai обладают по-настоящему спортивной внешностью.

Так, передняя часть авто оформлена в виде стилизации под акулью пасть, задние фонари выполнены в формате бумерангов, также интересно смотрится и каскадная радиаторная решетка. Однако на этом южнокорейский гигант автомобилестроения останавливаться не намерен, следующее обновление, согласно анонсам руководства Hyundai, будет иметь еще более экстремально-спортивный дизайн.



 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 09:43

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