Эвелина Бледанс не верит в версию пожара на самолете в «Шереметьево» из-за молнии

Сейчас большое количество знаменитостей выразили свое соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе, которая произошла в аэропорту «Шереметьево». Присоединилась к ним и известная российская актриса Эвелина Бледанс, опубликовав соответствующий пост в своем аккаунте Instagram. Кроме этого она уверена, что версия о попадания молнии в борт является абсолютной выдумкой, которой прикрываются сотрудники аэропорта, пытаясь избежать ответственности. Актриса уверена в халатности работников компании, которые не провели соответствующие проверки самолета, что привело к печальным последствиям.Напомним, что в аэропорту «Шереметьево» произошла авария, в результате которой погиб 41 человек. По предварительной информации, причиной возгорания стало повреждение топливного бака в результате аварийной посадки.