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Эвелина Бледанс не верит в версию пожара на самолете в «Шереметьево» из-за молнии

Известная актриса Эвелина Бледанс опубликовала пост в своем аккаунте Instagram в котором выразила соболезнования родственникам погибших в трагедии в аэропорту «Шереметьево». Также актриса добавила, что не верит в попадание молнии в самолет.
Эвелина Бледанс не верит в версию пожара на самолете в «Шереметьево» из-за молнии

Сейчас большое количество знаменитостей выразили свое соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе, которая произошла в аэропорту «Шереметьево». Присоединилась к ним и известная российская актриса Эвелина Бледанс, опубликовав соответствующий пост в своем аккаунте Instagram. Кроме этого она уверена, что версия о попадания молнии в борт является абсолютной выдумкой, которой прикрываются сотрудники аэропорта, пытаясь избежать ответственности. Актриса уверена в халатности работников компании, которые не провели соответствующие проверки самолета, что привело к печальным последствиям.

Напомним, что в аэропорту «Шереметьево» произошла авария, в результате которой погиб 41 человек. По предварительной информации, причиной возгорания стало повреждение топливного бака в результате аварийной посадки.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:50

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