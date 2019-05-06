Специалисты развеяли несколько мифов об уходе за новорождёнными





Первый миф, который полностью опровергли специалисты, после рождения малыша нельзя трогать. Некоторые суеверные лица утверждают, что новорожденного необходимо сразу промыть и запеленать, не допуская никаких контактов. На самом деле все происходит совсем не так. После рождения малыша врач-неонатолог очищает дыхательные каналы младенца и ждет, пока он не закричит. После чего ребенка дают матери. Это делается не только с моральных убеждений. В первую очередь ребенок, таким образом, получает часть иммунитета матери, который передается через флору родителя. Также важным является передача иммуноглобулинов, что позволит обеспечить здоровье младенца.Второй миф касается присутствия отца на родах. Некоторые утверждают, что супруг должен быть полностью стерилен при родах. Частично эта информация соответствует истине. Однако здесь стоит учитывать именно понятие «стерильность», поскольку в различных медицинских заведениях и в разных странах критерии к этому понятию различные. Так что часть правды в этом мифе все же есть. Однако в большинстве случаев достаточно справки о прохождении флюорографии и отсутствия каких-либо заболеваний у отца в момент рождения ребенка.Еще один миф, пришедший с Советского союза, это необходимость купания новорождённого в воде с марганцовкой. Возможно во времена, когда качество воды желало оставаться лучшим, такой подход и имел основания для существования. Однако сейчас такие действия категорически не рекомендуются, поскольку марганцовка является не только сильным аллергеном, она еще может пересушить нежную кожу младенца. В современном мире достаточно использовать обычную воду со средствами по уходу за детьми.Следующий миф касается стирки вещей новорожденного. Согласно старым заветам, стирать вещи младенца необходимо при температуре 90 градус по Цельсию. Однако специалисты утверждают, что достаточно и 40 градусов. Намного важнее в этом процессе является полоскание вещей, поскольку на одежде не должно оставаться посторонних химических веществ. Нельзя также использовать различные кондиционеры. Для дезинфекции можно использовать утюг с паром.Следует вспомнить также миф о том, что пупок новорожденного необходимо обрабатывать зеленкой. На самом деле в этом утверждении есть смысл, поскольку в зеленке имеется этиловый спирт, который является дезинфектором. Однако на практике достаточно для обработки пупка перекиси водорода или обычного медицинского спирта. Дело в том, что в большинстве случаев младенца выписывают из роддома со скобой на пуповинном остатке, которой вполне достаточно для заживления раны.Наконец, последний миф касается подгузников. Принято считать, что дорогие подгузники лучше более дешевых аналогов, однако на практике все не так. Врачи утверждают, что на самом деле цена изделия не имеет особого значения. Более важно, чтобы подгузник был по размеру ребенку и не приносил дискомфорт. Поскольку их придётся очень часто менять, специалисты не видят смысла переплачивать. Однако это субъективное мнение и родителям самим решать, какие подгузники использовать.