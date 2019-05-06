Психологи рассказали, как замедлить ход времени





Психологи из университета Лидса Беккета в результате проведенного исследования нашли несколько способов замедлить течение времени. Как удалось определить, у детей время тянется относительно дольше. С возвратом это течение ускоряется, что напрямую связано с количеством новой информации, которую обрабатывает мозг. Дело в том, что дети большинство своего времени проводят в новой обстановке и в изучении окружающего мира. Этот процесс по сути является жизненным опытом. В ходе развития человека необходимость в постижении нового сокращается и чем меньше мозг воспринимает новой информации, тем быстрее течет время.Время имеет свойство замедляться для лиц, которые перебывают в экстремальной или сложной жизненной ситуации, что опять же связано с необходимостью обработки большего количества информации. Ученые советуют для замедления течения жизни больше концентрироваться на том, что происходит сейчас. Желательно делать это осознанно и воспринимать новую информацию. Также в этом поможет смена обстановки и путешествия, поскольку в таком случае новая окружающая среда стимулирует работу мозга и заставит почувствовать ход времени.