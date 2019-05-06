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Психологи рассказали, как замедлить ход времени

С возвратом время течет все быстрее и быстрее. Это связано с количеством новой информации, которую обрабатывает мозг, поэтому психологи рассказали, как намеренно можно замедлить ход времени.
Психологи рассказали, как замедлить ход времени

Психологи из университета Лидса Беккета в результате проведенного исследования нашли несколько способов замедлить течение времени. Как удалось определить, у детей время тянется относительно дольше. С возвратом это течение ускоряется, что напрямую связано с количеством новой информации, которую обрабатывает мозг. Дело в том, что дети большинство своего времени проводят в новой обстановке и в изучении окружающего мира. Этот процесс по сути является жизненным опытом. В ходе развития человека необходимость в постижении нового сокращается и чем меньше мозг воспринимает новой информации, тем быстрее течет время.

Время имеет свойство замедляться для лиц, которые перебывают в экстремальной или сложной жизненной ситуации, что опять же связано с необходимостью обработки большего количества информации. Ученые советуют для замедления течения жизни больше концентрироваться на том, что происходит сейчас. Желательно делать это осознанно и воспринимать новую информацию. Также в этом поможет смена обстановки и путешествия, поскольку в таком случае новая окружающая среда стимулирует работу мозга и заставит почувствовать ход времени.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:40

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