Сергей Лазарев выразил соболезнования семьям погибших при авиакатастрофе в Шереметьево

«Как же это страшно!!! Ужасная авиакатастрофа. Соболезную всем семьям погибших... 41 человек... есть детишки», - написал Лазарев. Певец следил за подробностями трагедии, находясь в Израиле, изучая информацию в Интернете, где публиковались «страшные кадры, где садился горящий самолет и эвакуировались люди».Сергей Лазарев выразил свои соболезнования родным и близким погибших, отметив, что вся страна скорбит по случаю трагедии. Поклонники артиста присоединились к его обращению, написав об этом в комментариях к посту.