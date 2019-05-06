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Сергей Лазарев выразил соболезнования семьям погибших при авиакатастрофе в Шереметьево

Известный исполнитель Сергей Лазарев выразил свои соболезнования семьям погибших при авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, которая произошла вчера, 5 мая. Соответствующий пост артист опубликовал на своей странице в Instagram.
Сергей Лазарев выразил соболезнования семьям погибших при авиакатастрофе в Шереметьево

«Как же это страшно!!! Ужасная авиакатастрофа. Соболезную всем семьям погибших... 41 человек... есть детишки», - написал Лазарев. Певец следил за подробностями трагедии, находясь в Израиле, изучая информацию в Интернете, где публиковались «страшные кадры, где садился горящий самолет и эвакуировались люди».

Сергей Лазарев выразил свои соболезнования родным и близким погибших, отметив, что вся страна скорбит по случаю трагедии. Поклонники артиста присоединились к его обращению, написав об этом в комментариях к посту.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 07:22

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