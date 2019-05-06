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Александра Черно высказалась против секса за деньги

Одна из самых ярких участниц проекта "Дом-2" Саша Черно на своей странице в Instagram резко высказалась о девушках, которые продают свое тело за деньги. По мнению жены Иосифа Оганесяна, к ним нужно применять смертную казнь.
Александра Черно высказалась против секса за деньги

Саша Черно часто делится с поклонниками подробностями своей интимной жизни с супругом Иосифом Оганесяном. Звезда "Дома-2" не стесняется рассказывать, как именно они занимаются сексом, не утаивая даже самых интимных моментов. Недавно же девушка высказалась по поводу секса за деньги.

Оказывается, Саша Черно вообще не уважает девушек, которые оказывают интимные услуги за деньги или продают свою девственность. Она считает, что есть много более благородных способов заработка, а потому унижать свое достоинство таким образом совсем не обязательно. Участница "Дома-2" даже предложила ввести смертную казнь по отношению к таким представительницам прекрасного пола.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:18

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