Андрей Черкасов объявил кастинг на должность ведущего "Острова любви"





Андрей Черкассов объяснил, что обитатели "Острова любви" получат два дня самоуправления. За это время они смогут показать себя, после чего будет выбран ведущий. Участник проекта будет проводить Лобные места, тет-а-теты и совместные с Москвой эфиры. Для каждого это шанс проявить свои творческие способности и показать себя с лучшей стороны, подчеркивает звезда.Для участия в кастинге все желающие должны сами написать новость о проекте "Дом-2", а описание событий обязательно должно быть интересным. Наталья Шаронова, Настя Стецевьят, Никита Рудаков и Татьяна Строкова уже изъяви ли желание попробовать свои силы, чего не скажешь о Саймоне Марданшине. Спортсмен промолчал, несмотря на то, что прежде он уже вел Лобные места.