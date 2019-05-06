Любовь Успенская выступила в Турции с дочерью Татьяной Плаксиной

29-летняя наследница «королевы шансона» не подвела звездную родительницу и повела себя достойно. Плаксина ни разу не репетировала, так как номер с ее участием не был запланирован в шоу-программе Успенской. Однако аудитории, судя по восторженным аплодисментам, очень понравилось выступление дочери известной певицы.Об этом эксперименте 65-летняя знаменитость рассказала в Instagram-микроблоге, отметив, как сильно гордится своей дочкой. Успенская опубликовала ролик с фрагментом выступления Плаксиной в разделе Stories своего аккаунта. «Таня – лучшая», - написала звезда, добавив, что даже почувствовала себя немного лишней.