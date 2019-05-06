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Автоэксперт назвал способы «спасения» двигателя от перегрева в жару

В жаркий сезон одним из ключевых вопросов для водителей становится поиск эффективного способа охлаждения двигателя. Автоэксперт Игорь Моржаретто поделился секретами, помогающими выявить перегрев мотора на раннем этапе, и рассказал о способах борьбы с этой проблемой.
Автоэксперт назвал способы «спасения» двигателя от перегрева в жару

Сбой температурного режима при функционировании ДВС грозит серьезными последствиями. Начинающие водители часто не знают, что езда с перегревшимся мотором значительно снижает его ресурс, и вскоре придется его ремонтировать или прибегнуть к замене. Основной причиной повышения температуры агрегата эксперт называет низкий уровень охлаждающей жидкости, залитой в расширительный бачок.

О перегреве двигателя может свидетельствовать течь масла или антифриза, выкипающих во время езды. Моржаретто советует запастись для таких случаев концентратом или дистиллированной водой для подлива. Снизить риски чрезмерного прогрева «сердца» авто можно промывкой подкапотного пространства и радиатора. В машинах старого образца желательно очищать систему охлаждения.

Эксперт подчеркивает, как важно не допустить перегрева двигателя. Некоторые водители не знают, как определить проблему на ранней стадии и замечают ее, когда «загорается лампочка», указывающая на повышение температуры охлаждающей жидкости. В таком состоянии ДВС нельзя эксплуатировать. Специалист рекомендует дать мотору остыть. Моржаретто также напомнил о необходимости регулярного осмотра транспортного средства, особенно перед поездкой.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 06:13

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