Катя Жужа сыграла свадьбу с сыном миллионера Артемом Маркеловым

В начале прошлого года стало известно о романе телеведущей и звезды проекта "Дом-2" Кати Жужи и автогонщика Артема Маркелова. 31-летняя бывшая участница реалити и 24-летний сын миллионера поначалу скрывали отношения, однако потом знаменитость ушла с проекта окончательно, объяснив это тем, что молодой человек хочет чаще видеть ее дома.Майские праздники катя Жужа вместе с дочерью и бойфрендом отметила в Лас-Вегасе. Девушка делилась в Instagram яркими снимками, на отдыхе она успела посетить казино, музей и много интересных мест, а также позагорать на пляже. Однако главную новость телеведущая утаила. Как пишет издание Woman.ru, влюбленные полетели в Лас-Вегас не просто так, там они сыграли свадьбу.