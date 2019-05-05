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Бюджетный кроссовер Geely Emgrand X7 получил масштабное обновление

Кроссовер Geely Emgrand X7 проходит тесты, получив масштабные изменения. Бюджетный автомобиль не только станет внешне отличаться от прошлого поколения, но и получит новую силовую установку.
Бюджетный кроссовер Geely Emgrand X7 получил масштабное обновление

Китайский производитель Geely активно ведёт тестирование обновлённой версии внедорожника Emgrand X7. Уже сейчас в распоряжении автомобильных экспертов имеются фотографии новинки. Несмотря на камуфляж, специалисты сумели рассмотреть дизайн транспортного средства, который оказался существенно переработан по сравнению с актуальной версией. В передней части модель получит новую радиаторную решётку, головные огни, а также бампер. В задней части также заменят бампер и габаритные огни. Кроме того, в салоне также появится немало новинок. Руль получит горизонтальную планку, приборная панель станет полностью цифровой, а также инженеры применили парящий сенсорный экран мультимедийного комплекса.

Под капотом у кроссовера также появится новый силовой агрегат. Мотористы снабдили бюджетный паркетник 133- сильным турбированным двигателем с рабочим объёмом 1,4 литра. Работать такой агрегат будет в паре, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Полный привод не предусмотрен и ведущими будут только передние колёса. Пока стоимость новинки неизвестна, как и дата дебюта на рынке, а также география распространения кроссовера.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 22:05

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