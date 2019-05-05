Стали известны подробности возгорания самолета в Шереметьево
Около часа назад в Шереметьево совершил экстренную посадку самолет, следовавший в Мурманск. Теперь стали известны некоторые подробности инцидента в аэрогавани, сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно обновленной информации, пилоты самолета решили экстренно приземлиться в московском аэропорту из-за возникшей проблемы со связью. Во время посадки авиалайнер с пассажирами развернуло, а шасси повредились, пробив топливные баки, что стало причиной возгорания. Огнем охватило левый двигатель судна, а прибывшие пожарные принялись тушить самолет.
По предварительной информации, судно Sukhoi Superjet 100-95B совершало полет с 70 пассажирами на борту, 10 из которых погибли в результате инцидента, а один человек получил травмы. В настоящее время самолет полностью потушен, а его хвостовая часть уничтожена огнем, информация дополняется.
Согласно обновленной информации, пилоты самолета решили экстренно приземлиться в московском аэропорту из-за возникшей проблемы со связью. Во время посадки авиалайнер с пассажирами развернуло, а шасси повредились, пробив топливные баки, что стало причиной возгорания. Огнем охватило левый двигатель судна, а прибывшие пожарные принялись тушить самолет.
По предварительной информации, судно Sukhoi Superjet 100-95B совершало полет с 70 пассажирами на борту, 10 из которых погибли в результате инцидента, а один человек получил травмы. В настоящее время самолет полностью потушен, а его хвостовая часть уничтожена огнем, информация дополняется.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:45