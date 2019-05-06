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Эксперты назвали необычные факты об организме человека

Эксперты назвали необычные факты об организме человека. Информация содержится в материале издания ToDay News Ufa.
Эксперты назвали необычные факты об организме человека

Данный список открывает научно доказанный факт - человек не может чихнуть с открытыми глазами, что часто происходит без внимания индивида. Также у людей за всю жизнь волосы вырастают до 1000 км, а когда человек запивает водой еду, то в его ротовой полости уровень кислоты сокращается на 60%.

Человек в среднем моргает 2 раза в 10 секунд, при меньшем количестве глаз человека пересыхает, что чревато проблемами со зрением в будущем. Интересный факт касается и почек, которые состоят из фильтрационных трубочек, а если их сложить вместе, то получится длина в 56 километров. В завершение указывается, что во время поцелуя партнеры обмениваются почти тремя сотнями бактерий.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 07:14

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