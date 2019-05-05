Американские СМИ рассказали о потенциальной угрозе России для спутников США





В последнее время увеличилось число государств, разрабатывающих технологию ASAT, призванную выводить из строя или уничтожать военные спутники вероятных противников. Все это эксперты связывают с огромной конкуренцией между Россией, США и Китаем. После тестирования такого оружия остается огромное количество опасного космического мусора. Использование систем ASAT может привести к синдрому Кесслера, означающему непригодность ближнего космоса для практических манипуляций.В случае военного конфликта между сверхдержавами противники, вероятнее всего, будут стараться повредить спутники врага. Для аппаратов уже сегодня представляют угрозу миллионы различных осколков, находящихся на орбите. Власти государств, рассматривая космический мусор как одну из наиболее важных проблем, пытаются найти способ избавиться от него. Специалисты предлагают использовать для этого лазеры или роботы, магниты и корабли с гарпунами, способные маневрировать между спутниками. Такие системы аналитики TNI считают пригодными для уничтожения вражеских аппаратов.Американское правительство, осознавая риски войны в космосе стремится расширить инвестиции в развитии передовых технологий, чтобы конкурировать с РФ и Китаем. Однако Вашингтон слишком зависим от спутников, являющихся потенциальной целью Москвы и Пекина. В случае уничтожения этих аппаратов военные США станут «слепыми».