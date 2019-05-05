Выявлена связь между оральными контрацептивами и травмой колена у спортсменок





Разрыв связок в этой зоне регулярно возникает у представителей командных видов спорта. Подобные травмы не позволяют пострадавшему вернуться к соревнованиям в течение 10-20 лет, ставя под угрозу всю спортивную карьеру. Автор исследования Стивен ДеФрод и его коллеги из Университета Брауна в штате Род-Айленд, проанализировав национальную базу данных США, выяснили, что у женщин повреждение колена случается в восемь раз чаще, нежели у мужчин.Наиболее распространенными такие травмы были среди спортсменок, принимавших оральные противозачаточные средства, и они требовали хирургического вмешательства. Ученые связывают это с подавлением контрацептивами гормонов гипоталамуса. Исследование опубликовано в журнале The Physician and Sports Medicine.