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Выявлена связь между оральными контрацептивами и травмой колена у спортсменок
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Выявлена связь между оральными контрацептивами и травмой колена у спортсменок

Американские специалисты проанализировали данные 165 000 спортсменок в возрасте 15-49 лет, обращавшихся в последнее десятилетие за назначением страховки из-за травмы. В ходе исследования ученые обнаружили связь между оральными контрацептивами и повышенным риском повреждения колена.
Выявлена связь между оральными контрацептивами и травмой колена у спортсменок

Разрыв связок в этой зоне регулярно возникает у представителей командных видов спорта. Подобные травмы не позволяют пострадавшему вернуться к соревнованиям в течение 10-20 лет, ставя под угрозу всю спортивную карьеру. Автор исследования Стивен ДеФрод и его коллеги из Университета Брауна в штате Род-Айленд, проанализировав национальную базу данных США, выяснили, что у женщин повреждение колена случается в восемь раз чаще, нежели у мужчин.

Наиболее распространенными такие травмы были среди спортсменок, принимавших оральные противозачаточные средства, и они требовали хирургического вмешательства. Ученые связывают это с подавлением контрацептивами гормонов гипоталамуса. Исследование опубликовано в журнале The Physician and Sports Medicine.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:00

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