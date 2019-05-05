В Шереметьево экстренно сел самолет с пассажирами из-за пожара на борту
В Шереметьево экстренно сел самолет с пассажирами, так как на борту произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Аварийная посадка самолета совершена несколько минут назад, а на взлетно-посадочной полосе, по данным Mash, воздушное судно охвачено пламенем и клубами дыма. Сообщается, что самолет следовал в Мурманск, но пилоты приняли решение о посадке в московском аэропорту из-за огня.
Информации о погибших или пострадавших в настоящее время нет. Сведения об инциденте дополняются.
Аварийная посадка самолета совершена несколько минут назад, а на взлетно-посадочной полосе, по данным Mash, воздушное судно охвачено пламенем и клубами дыма. Сообщается, что самолет следовал в Мурманск, но пилоты приняли решение о посадке в московском аэропорту из-за огня.
Информации о погибших или пострадавших в настоящее время нет. Сведения об инциденте дополняются.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:51