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В Шереметьево экстренно сел самолет с пассажирами из-за пожара на борту

В Шереметьево экстренно сел самолет с пассажирами, так как на борту произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В Шереметьево экстренно сел самолет с пассажирами из-за пожара на борту

Аварийная посадка самолета совершена несколько минут назад, а на взлетно-посадочной полосе, по данным Mash, воздушное судно охвачено пламенем и клубами дыма. Сообщается, что самолет следовал в Мурманск, но пилоты приняли решение о посадке в московском аэропорту из-за огня.

Информации о погибших или пострадавших в настоящее время нет. Сведения об инциденте дополняются.



 
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Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:51

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