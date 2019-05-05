Екатерина Стриженова учится мириться с взрослением дочери

Екатерина Стриженова является любящей матерью и примерной супругой. Она для многих стала ориентиром. Телезрители считают звезду профессионалом во всех жизненных аспектах, тем не менее, актриса признаётся, многое она и сама до сих пор не знает и ей приходится всё пробовать впервые, а в некоторых ситуациях она уже оказывалась, но накопленного опыта не хватает. Телеведущая заявила, она никак не привыкнет, что её дочери Александре уже исполнилось 18 лет, и она становится самостоятельной личностью. Девушка стала всё чаще отказываться от совместного семейного времяпрепровождения, поскольку занята обучением и общением с друзьями. Знаменитости приходится корректировать под неё семейное расписание, чтобы проводить больше времени вместе. Сейчас ведущая утреннего шоу на "Первом канале" учится мириться с этим и не обижаться.Поклонники выразили солидарность с хозяйкой аккаунта, признавшись, им также не просто осознать взросление детей и их скорый уход из "родового гнезда". Другие же удивляются, поскольку Екатерина Стриженова уже переживала такую ситуацию со старшей дочерью Анастасией и должна знать, как совладать с негативными эмоциями в подобной ситуации.