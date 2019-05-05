В Сети появились рендерные изображения смартфона от Huawei с поддержкой 5G
В Сети опубликовали рендерные изображения нового флагманского смартфона от Huawei с поддержкой беспроводных сетей 5G. В настоящий момент неизвестно, какое название получит устройство, а также когда оно появится на рынке.
В этом году планируют запустить новую беспроводную сеть 5G. К этому моменту лидеры рынка стремятся создать модель смартфона, соответствующую новому стандарту. Компания Huawei готовит такое устройство, информация о котором уже стала частично известна, а теперь в Сети появились первые рендерные изображения гаджета. Благодаря им можно рассмотреть экран с небольшим каплевидным вырезом под фронтальную камеру, а также верхние и нижние рамки. В итоге разработчикам удалось сделать полезной 96,4% дисплея. Задняя часть выделяется четырёхмодульной камерой с объективами на 48, 24, 16 и 12 Мп. Такой набор указывает на флагманское происхождение девайса. Также аппарат имеет двойную защиту и помимо сканера отпечатка пальца владелец может использовать сканер лица.
Основой устройства станет новый чип Kirin 990, работу которого обеспечат 10 или 12 ГБ оперативной памяти. Также выдающейся чертой модели станет аккумулятор ёмкостью 5 000 мАч. Работать новина будет на операционной системе Android 9.0 Pie. Тем не менее, пока китайский производитель официально не объявил эти данные, а потому они могут к дате релиза претерпеть изменений.
В этом году планируют запустить новую беспроводную сеть 5G. К этому моменту лидеры рынка стремятся создать модель смартфона, соответствующую новому стандарту. Компания Huawei готовит такое устройство, информация о котором уже стала частично известна, а теперь в Сети появились первые рендерные изображения гаджета. Благодаря им можно рассмотреть экран с небольшим каплевидным вырезом под фронтальную камеру, а также верхние и нижние рамки. В итоге разработчикам удалось сделать полезной 96,4% дисплея. Задняя часть выделяется четырёхмодульной камерой с объективами на 48, 24, 16 и 12 Мп. Такой набор указывает на флагманское происхождение девайса. Также аппарат имеет двойную защиту и помимо сканера отпечатка пальца владелец может использовать сканер лица.
Основой устройства станет новый чип Kirin 990, работу которого обеспечат 10 или 12 ГБ оперативной памяти. Также выдающейся чертой модели станет аккумулятор ёмкостью 5 000 мАч. Работать новина будет на операционной системе Android 9.0 Pie. Тем не менее, пока китайский производитель официально не объявил эти данные, а потому они могут к дате релиза претерпеть изменений.
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:29