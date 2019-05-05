АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Выявлена связь между оральными контрацептивами и травмой колена у спортсменок
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Названы 5 самых распространенных примет об автомобилях, в которые многие верят

Практически каждый автолюбитель или профессиональный водитель знает о существовании разнообразных примет, соблюдение которых предвещает успех в эксплуатации машины. Обряды и ритуалы не имеют под собой никаких оснований, однако найдется достаточно большое количество людей, хоть раз в жизни следовавших традициям. Эксперты назвали 5 самых распространенных таких поверий.
Названы 5 самых распространенных примет об автомобилях, в которые многие верят

Так, довольно часто, приобретая любые товары, россияне традиционно обмывают покупку, утраивая застолье. Многие уверены, что без накрытого щедро стола новое авто непременно начнет барахлить практически сразу. Для усиления эффекта привлечения удачи иногда автовладельцы даже разбивают бутылку шампанского о машину, как это делают моряки.

Также многие избегают пересчета денег в салоне авто, считая, что такие действия спровоцируют штраф. При этом, в случае обнаружения на поверхности машины птичьего помета водитель, наоборот, может готовиться к новым финансовым поступлениям уже в ближайшее время.

Также автомобиль нельзя ругать, иначе он может обидеться. Собираясь в дальний путь, считается обязательным непременно помыть машину перед дорогой. Забыв что-либо дома, ни в коем случае нельзя возвращаться, уверяют бывалые водители, не упоминая, что же делать в случае с забытыми правами или паспортом. Также существуют бытовые суеверия, согласно которым запрещено класть на стол ключи от авто, также нельзя фотографироваться рядом с собственной машиной, чтобы не спровоцировать ее угон.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 20:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Бондарчук нежно поздравила
Ольга Бузова считает, что проект
«Как ребенок миллионера и певицы
Катя Жужа сыграла свадьбу с сыном
Названы 5 самых распространенных примет
Учёные перечислили самые загадочные
Стали известны подробности возгорания
Американские СМИ рассказали о
Елена Север: Дочь Алсу получила
Выявлена связь между оральными
Екатерина Стриженова учится мириться с
В Шереметьево экстренно сел самолет с
Фанаты раскритиковали Яну Рудковскую за
В Сети появились рендерные изображения
Ученые назвали неожиданные признаки
Филипп Киркоров собирается взять Ольгу
В Финском заливе обнаружили останки
Названы лучшие продукты для красивой и
Эксперты рассказали, как защититься от
Представлены скрывающиеся в глазах
В Ростове-на-Дону в ДТП с грузовиком
Дочь Натальи Штурм Елена родила
Названы прогрессирующие без выраженных
Эксперты рассказали, кокой вред и
Представлен ТОП-5 самых ожидаемых
Юлия Барановская станцевала
Lenovo представит новую серию ноутбуков
Редкая болезнь превращает ребёнка из
Мария Михалкова-Кончаловская показала
Оценено влияние майских выходных на
Просмотреть все новости