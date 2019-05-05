Названы 5 самых распространенных примет об автомобилях, в которые многие верят





Так, довольно часто, приобретая любые товары, россияне традиционно обмывают покупку, утраивая застолье. Многие уверены, что без накрытого щедро стола новое авто непременно начнет барахлить практически сразу. Для усиления эффекта привлечения удачи иногда автовладельцы даже разбивают бутылку шампанского о машину, как это делают моряки.Также многие избегают пересчета денег в салоне авто, считая, что такие действия спровоцируют штраф. При этом, в случае обнаружения на поверхности машины птичьего помета водитель, наоборот, может готовиться к новым финансовым поступлениям уже в ближайшее время.Также автомобиль нельзя ругать, иначе он может обидеться. Собираясь в дальний путь, считается обязательным непременно помыть машину перед дорогой. Забыв что-либо дома, ни в коем случае нельзя возвращаться, уверяют бывалые водители, не упоминая, что же делать в случае с забытыми правами или паспортом. Также существуют бытовые суеверия, согласно которым запрещено класть на стол ключи от авто, также нельзя фотографироваться рядом с собственной машиной, чтобы не спровоцировать ее угон.