«Атаманша»: Полина Гагарина пожаловалась на капризы дочери Мии

Дочь Гагариной, отдыхающей месте с родными в Дубае, категорически не хочет идти на море. Мию не прельщает возможность поиграть на пляже, который можно воспринимать как огромную песочницу. Каждый день мать и отец пытались чем-то отвлечь наследницу, но истерики не прекращались. Друзья звездной пары подарили ребенку надувной бассейн, и теперь семья базируется возле него, вырываясь по очереди на морские заплывы. Артистка отметила, что их маленькая «атаманша» победила, и попросила поклонников рассказать, как они справляются с капризами своих детей.Подписчики посоветовали звезде набраться терпения, ведь такое поведение малышки – вопрос времени. Вскоре она привыкнет к морю и не станет портить родителям отпуск. Многие фолловеры обратили внимание на прекрасную фигуру Гагариной, представшей перед ними в купальнике, и одарили ее множеством комплиментов.