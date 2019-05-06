«Атаманша»: Полина Гагарина пожаловалась на капризы дочери Мии
Недавно Дмитрий Исхаков, супруг Полины Гагариной, жаловался на капризы двухлетней дочери Мии, а теперь слова мужа подтвердила и сама певица. Знаменитость опубликовала фото, где запечатлена в купальнике, и рассказала, что их маленькая «атаманша» закатывает истерику, как только они выходят на пляж.
Дочь Гагариной, отдыхающей месте с родными в Дубае, категорически не хочет идти на море. Мию не прельщает возможность поиграть на пляже, который можно воспринимать как огромную песочницу. Каждый день мать и отец пытались чем-то отвлечь наследницу, но истерики не прекращались. Друзья звездной пары подарили ребенку надувной бассейн, и теперь семья базируется возле него, вырываясь по очереди на морские заплывы. Артистка отметила, что их маленькая «атаманша» победила, и попросила поклонников рассказать, как они справляются с капризами своих детей.
Подписчики посоветовали звезде набраться терпения, ведь такое поведение малышки – вопрос времени. Вскоре она привыкнет к морю и не станет портить родителям отпуск. Многие фолловеры обратили внимание на прекрасную фигуру Гагариной, представшей перед ними в купальнике, и одарили ее множеством комплиментов.
Дочь Гагариной, отдыхающей месте с родными в Дубае, категорически не хочет идти на море. Мию не прельщает возможность поиграть на пляже, который можно воспринимать как огромную песочницу. Каждый день мать и отец пытались чем-то отвлечь наследницу, но истерики не прекращались. Друзья звездной пары подарили ребенку надувной бассейн, и теперь семья базируется возле него, вырываясь по очереди на морские заплывы. Артистка отметила, что их маленькая «атаманша» победила, и попросила поклонников рассказать, как они справляются с капризами своих детей.
Подписчики посоветовали звезде набраться терпения, ведь такое поведение малышки – вопрос времени. Вскоре она привыкнет к морю и не станет портить родителям отпуск. Многие фолловеры обратили внимание на прекрасную фигуру Гагариной, представшей перед ними в купальнике, и одарили ее множеством комплиментов.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 01:08