АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Выявлена связь между оральными контрацептивами и травмой колена у спортсменок
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

«Атаманша»: Полина Гагарина пожаловалась на капризы дочери Мии

Недавно Дмитрий Исхаков, супруг Полины Гагариной, жаловался на капризы двухлетней дочери Мии, а теперь слова мужа подтвердила и сама певица. Знаменитость опубликовала фото, где запечатлена в купальнике, и рассказала, что их маленькая «атаманша» закатывает истерику, как только они выходят на пляж.
«Атаманша»: Полина Гагарина пожаловалась на капризы дочери Мии

Дочь Гагариной, отдыхающей месте с родными в Дубае, категорически не хочет идти на море. Мию не прельщает возможность поиграть на пляже, который можно воспринимать как огромную песочницу. Каждый день мать и отец пытались чем-то отвлечь наследницу, но истерики не прекращались. Друзья звездной пары подарили ребенку надувной бассейн, и теперь семья базируется возле него, вырываясь по очереди на морские заплывы. Артистка отметила, что их маленькая «атаманша» победила, и попросила поклонников рассказать, как они справляются с капризами своих детей.

Подписчики посоветовали звезде набраться терпения, ведь такое поведение малышки – вопрос времени. Вскоре она привыкнет к морю и не станет портить родителям отпуск. Многие фолловеры обратили внимание на прекрасную фигуру Гагариной, представшей перед ними в купальнике, и одарили ее множеством комплиментов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 01:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Атаманша»: Полина Гагарина
Эксперты назвали преимущества посещения
В сети обнародован ролик танцующей Аллы
Бюджетный кроссовер Geely Emgrand X7
Светлана Бондарчук нежно поздравила
Ольга Бузова считает, что проект
«Как ребенок миллионера и певицы
Катя Жужа сыграла свадьбу с сыном
Названы 5 самых распространенных примет
Учёные перечислили самые загадочные
Стали известны подробности возгорания
Американские СМИ рассказали о
Елена Север: Дочь Алсу получила
Выявлена связь между оральными
Екатерина Стриженова учится мириться с
В Шереметьево экстренно сел самолет с
Фанаты раскритиковали Яну Рудковскую за
В Сети появились рендерные изображения
Ученые назвали неожиданные признаки
Филипп Киркоров собирается взять Ольгу
В Финском заливе обнаружили останки
Названы лучшие продукты для красивой и
Эксперты рассказали, как защититься от
Представлены скрывающиеся в глазах
В Ростове-на-Дону в ДТП с грузовиком
Дочь Натальи Штурм Елена родила
Названы прогрессирующие без выраженных
Эксперты рассказали, кокой вред и
Представлен ТОП-5 самых ожидаемых
Юлия Барановская станцевала
Просмотреть все новости