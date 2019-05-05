Филипп Киркоров собирается взять Ольгу Бузову на «Евровидение»

Несколько дней назад российский поп-король представил свой новый хит «Стеснение пропало». Релиз как раз совпал с днем рожденья певца.Уже в первую неделю трек пришелся по душе не только поклонникам Киркорова, но и его коллегам по творческому цеху. Среди них оказалась и Ольга Бузова, которая на данный момент находится на фестивале «Жара» в Дубае.Звезда выложила в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует под новинку от Филиппа. И уже через несколько часов ролик появился уже в микроблоге Киркорова. В подписи к нему Филипп Бедросович намекнул, что видит Бузову своим талисманом на предстоящем «Евровидении».Напомним, что в этом году на песенном конкурсе Россию представит Сергей Лазарев, для которого это будет уже вторая попытка. Он выступит с композицией Scream! которую создали Киркоров и его греческий соавтор.