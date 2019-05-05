В сети обнародован ролик танцующей Аллы Пугачевой в дерзком мини

Звезда российский эстрады Алла Пугачева нередко эпатирует публику смелыми заявлениями, поступками и внешним видом. В этот раз в Сети появилось видео танца Примадонны, одетой в короткое платьице. Ролик был записан во время мероприятия вокальной школы Аллы Пугачевой одним из прежних учеников, Михаилом Гребенщиковым.В кадре легенда шоу-бизнеса не только зажигательно танцует, но и удивляет внешним видом, 70-летняя артистка явилась на светский раут без макияжа и в платье-мини. Свой ролик Гребенщиков сопроводил пожеланием певице всегда оставаться на вершине творчества.