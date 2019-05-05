В сети обнародован ролик танцующей Аллы Пугачевой в дерзком мини
В интернете появилась видеозапись танцующей Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Изюминкой ролика стал наряд певицы, Алла Борисовна предстала перед зрителями в дерзком платье-мини.
Звезда российский эстрады Алла Пугачева нередко эпатирует публику смелыми заявлениями, поступками и внешним видом. В этот раз в Сети появилось видео танца Примадонны, одетой в короткое платьице. Ролик был записан во время мероприятия вокальной школы Аллы Пугачевой одним из прежних учеников, Михаилом Гребенщиковым.
В кадре легенда шоу-бизнеса не только зажигательно танцует, но и удивляет внешним видом, 70-летняя артистка явилась на светский раут без макияжа и в платье-мини. Свой ролик Гребенщиков сопроводил пожеланием певице всегда оставаться на вершине творчества.
Звезда российский эстрады Алла Пугачева нередко эпатирует публику смелыми заявлениями, поступками и внешним видом. В этот раз в Сети появилось видео танца Примадонны, одетой в короткое платьице. Ролик был записан во время мероприятия вокальной школы Аллы Пугачевой одним из прежних учеников, Михаилом Гребенщиковым.
В кадре легенда шоу-бизнеса не только зажигательно танцует, но и удивляет внешним видом, 70-летняя артистка явилась на светский раут без макияжа и в платье-мини. Свой ролик Гребенщиков сопроводил пожеланием певице всегда оставаться на вершине творчества.
ШоуБиз
Добавил: Еремеев Юрий Вчера, 23:06