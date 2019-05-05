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В сети обнародован ролик танцующей Аллы Пугачевой в дерзком мини

В интернете появилась видеозапись танцующей Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Изюминкой ролика стал наряд певицы, Алла Борисовна предстала перед зрителями в дерзком платье-мини.
В сети обнародован ролик танцующей Аллы Пугачевой в дерзком мини

Звезда российский эстрады Алла Пугачева нередко эпатирует публику смелыми заявлениями, поступками и внешним видом. В этот раз в Сети появилось видео танца Примадонны, одетой в короткое платьице. Ролик был записан во время мероприятия вокальной школы Аллы Пугачевой одним из прежних учеников, Михаилом Гребенщиковым.

В кадре легенда шоу-бизнеса не только зажигательно танцует, но и удивляет внешним видом, 70-летняя артистка явилась на светский раут без макияжа и в платье-мини. Свой ролик Гребенщиков сопроводил пожеланием певице всегда оставаться на вершине творчества.



 
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ШоуБиз
Добавил: Еремеев Юрий Вчера, 23:06

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