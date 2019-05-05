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Дочь Натальи Штурм Елена родила мальчика, сделав свою знаменитую мать бабушкой

На официальной странице Натальи Штурм в социальной сети Instagram появилось сообщение о пополнении в семье знаменитости. Артистка впервые стала бабушкой, ведь её дочь Елена родила мальчика.
Дочь Натальи Штурм Елена родила мальчика, сделав свою знаменитую мать бабушкой

Елена Штурм родила первенца, принеся большую радость своей матери. Дочь Натальи Штурм на протяжении 16 часов рожала в одной из частных клиник, и старания женщины увенчались успехом. Малыш появился на свет естественным путём и кесаревого сечения удалось избежать, к чему стремилась роженица. Сейчас, с радостью объявила певица, всё позади, и мать с новорождённым отдыхают. Врачи не видят причин для тревог и заверили, что роды прошли хорошо. В настоящий момент исполнительница испытывает счастье и не сообщает важных подробностей, но обещает уже в скором времени рассказать обо всём в своём микроблоге.

Пока же хозяйка аккаунта лишь опубликовала несколько фотографий из родильной палаты, на которой запечатлена как она, так и родившая Елена Штурм. Ее сразу же поздравила звёздная мать и близкие, вручив огромные букеты цветов. Фанаты исполнительницы присоединились к поздравлениям, написав в первые же минуты множество добрых пожеланий кумиру.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:05

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