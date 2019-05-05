Дочь Натальи Штурм Елена родила мальчика, сделав свою знаменитую мать бабушкой

Елена Штурм родила первенца, принеся большую радость своей матери. Дочь Натальи Штурм на протяжении 16 часов рожала в одной из частных клиник, и старания женщины увенчались успехом. Малыш появился на свет естественным путём и кесаревого сечения удалось избежать, к чему стремилась роженица. Сейчас, с радостью объявила певица, всё позади, и мать с новорождённым отдыхают. Врачи не видят причин для тревог и заверили, что роды прошли хорошо. В настоящий момент исполнительница испытывает счастье и не сообщает важных подробностей, но обещает уже в скором времени рассказать обо всём в своём микроблоге.Пока же хозяйка аккаунта лишь опубликовала несколько фотографий из родильной палаты, на которой запечатлена как она, так и родившая Елена Штурм. Ее сразу же поздравила звёздная мать и близкие, вручив огромные букеты цветов. Фанаты исполнительницы присоединились к поздравлениям, написав в первые же минуты множество добрых пожеланий кумиру.