В Ростове-на-Дону в ДТП с грузовиком пострадал ребенок и его родители
В Ростове-на-Дону сегодня, 5 мая, в Дубровском районе произошло ДТП с участием легкового авто и грузовика. В результате аварии пострадал 10-летний ребенок и его родители, говорится в сообщении Главуправления МВД РФ по Ростовской области.
Участниками ДТП на автодороге «Волгодонск - Дубовское» стали транспортные средства Renault и ЗИЛ. 29-летний водитель легкового авто, а также его супруга 1990 г. р. и ребенок 10-ти лет получили травмы, в результате чего были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.
Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются, о состоянии здоровья пострадавших в настоящий момент информации нет.
Участниками ДТП на автодороге «Волгодонск - Дубовское» стали транспортные средства Renault и ЗИЛ. 29-летний водитель легкового авто, а также его супруга 1990 г. р. и ребенок 10-ти лет получили травмы, в результате чего были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.
Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются, о состоянии здоровья пострадавших в настоящий момент информации нет.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 17:12