В Ростове-на-Дону в ДТП с грузовиком пострадал ребенок и его родители





Участниками ДТП на автодороге «Волгодонск - Дубовское» стали транспортные средства Renault и ЗИЛ. 29-летний водитель легкового авто, а также его супруга 1990 г. р. и ребенок 10-ти лет получили травмы, в результате чего были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются, о состоянии здоровья пострадавших в настоящий момент информации нет.