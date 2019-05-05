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Эксперты рассказали, кокой вред и пользу приносит удаление катализатора из выхлопной трубы

Эксперты дали советы автомобилистам, избавляющимся от катализатора из выхлопной трубы. Они рассказали, кокой вред и пользу приносит удаление данного узла.
Эксперты рассказали, кокой вред и пользу приносит удаление катализатора из выхлопной трубы

Известно, в настоящий момент без катализатора не обходится ни одно современное транспортное средство. Этот узел является частью выхлопной системы и сейчас он устанавливается во все новые транспортные средства в обязательном порядке. Благодаря нему сокращается выброс в атмосферу вредных веществ, но он же может и стать причиной повышенного износа двигателя и роста расхода топлива. Силовой агрегат может пострадать из-за летящей от детали керамической крошки. Кроме того, через 100 тысяч километров пробега он сильно забивается, что заставляет мотор работать в изнашивающих условиях. Замена катализатора является недешёвым мероприятием, потому многие просто избавляются от него, хотя это не так просто в современных машинах. Нужно установить имитацию датчика кислорода, чтобы он всегда показывал одно значение, а также поставить новый пламегаситель, снижающий звук двигателя. Не исключена и необходимость в перепрошивке электронного блока управления двигателем.

Тем не менее, как отмечают эксперты, пользы от этого не очень много, хотя средство передвижение действительно меньше поглощает бензина при росте мощности. Наибольший же вред при этом наносится экологии, с чем в будущем придётся бороться на законодательном уровне.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:51

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