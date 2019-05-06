Лиза и Гарри Галкины заставили Максима Галкина играть в дартс и баскетбол





Максим Галкин показал на видеоролике в социальной сети Instagram, как Лиза и Гарри развлекаются дома, играя в разные игры. Знаменитый отец нередко снимает на видео развлечения своих детей, радуя фанатов. В новой публикации он продемонстрировал, как малыши не только забавляются спортивным инвентарём, но также и проявляют смекалку, желая заставить отца присоединиться к ним. Сын пытался повесить дартс на стену, но ему это не удавалось сделать, а когда тот понял, что отец не хочет помогать ему, сменил тактику и заставил телеведущего бегать по игровой комнате и забрасывать мяч в корзину. В итоге мальчик сумел обыграть в баскетбол взрослого отца, и в финале, не проявив к проигравшему сочувствия, назвал того "мазилой".Лиза же в этот время упражнялась, кидая дротики в цель. Несмотря на трудности в виде бегающих рядом брата и отца, девочка сумела попасть в центр поля, вызвав удивление артиста и комплимент с его стороны. Немало добрых слов в адрес детей также сказали и поклонники супруга Аллы Пугачёвой. Они уверены, у звёздной пары растут неординарные дети, обладающие множеством талантов.