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Лиза и Гарри Галкины заставили Максима Галкина играть в дартс и баскетбол

В социальных сетях появился видеоролик, демонстрирующий, как Лиза и Гарри Галкины заставили знаменитого отца играть в дартс и баскетбол. Дети вынудили Максима Галкина присоединиться к ним, несмотря на его попытки не принимать участие в их играх.
Лиза и Гарри Галкины заставили Максима Галкина играть в дартс и баскетбол

Максим Галкин показал на видеоролике в социальной сети Instagram, как Лиза и Гарри развлекаются дома, играя в разные игры. Знаменитый отец нередко снимает на видео развлечения своих детей, радуя фанатов. В новой публикации он продемонстрировал, как малыши не только забавляются спортивным инвентарём, но также и проявляют смекалку, желая заставить отца присоединиться к ним. Сын пытался повесить дартс на стену, но ему это не удавалось сделать, а когда тот понял, что отец не хочет помогать ему, сменил тактику и заставил телеведущего бегать по игровой комнате и забрасывать мяч в корзину. В итоге мальчик сумел обыграть в баскетбол взрослого отца, и в финале, не проявив к проигравшему сочувствия, назвал того "мазилой".
Лиза и Гарри Галкины заставили Максима Галкина играть в дартс и баскетбол

Лиза же в этот время упражнялась, кидая дротики в цель. Несмотря на трудности в виде бегающих рядом брата и отца, девочка сумела попасть в центр поля, вызвав удивление артиста и комплимент с его стороны. Немало добрых слов в адрес детей также сказали и поклонники супруга Аллы Пугачёвой. Они уверены, у звёздной пары растут неординарные дети, обладающие множеством талантов.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 03:10

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