Названы ошибки при езде на авто с вариатором, ведущие к поломке КПП
Многие современные автомобили оснащены вариатором, требующим правильного обращения. Эксперты назвали допускаемые водителями ошибки, способствующие поломке КПП данного типа.
Погубить вариатор могут резкие старты с пробуксовкой. Такой режим эксплуатации приводит к проскальзыванию ремня внутри коробки на конусных валах, что ведет к их повреждению. Эксперты рекомендуют умеренно жать на педаль газа, особенно на покрытой льдом трассе.
Машину с вариатором можно буксировать исключительно при работающем двигателе. В случае невозможности запустить мотор, следует воспользоваться не тросом, а помощью эвакуаторной службы. Вариаторными автомобилями нельзя тянуть другие транспортные средства, во избежание проблем с КПП из-за проскальзывания ремня на валах. Буксировку прицепа разрешается осуществлять на скорости не выше 70 км/ч.
Вариатор опасается больших нагрузок и перегревается при езде по бездорожью. Эксперты называют ошибкой желание водителей устанавливать подобного рода КПП на кроссоверы. Вариаторы требуют частого обслуживания, так как слишком капризны к качеству заливаемого масла. Автовладелец, пытающийся сэкономить на диагностике коробки, может столкнуться с провалами при разгоне и шумной работой трансмиссии.
Погубить вариатор могут резкие старты с пробуксовкой. Такой режим эксплуатации приводит к проскальзыванию ремня внутри коробки на конусных валах, что ведет к их повреждению. Эксперты рекомендуют умеренно жать на педаль газа, особенно на покрытой льдом трассе.
Машину с вариатором можно буксировать исключительно при работающем двигателе. В случае невозможности запустить мотор, следует воспользоваться не тросом, а помощью эвакуаторной службы. Вариаторными автомобилями нельзя тянуть другие транспортные средства, во избежание проблем с КПП из-за проскальзывания ремня на валах. Буксировку прицепа разрешается осуществлять на скорости не выше 70 км/ч.
Вариатор опасается больших нагрузок и перегревается при езде по бездорожью. Эксперты называют ошибкой желание водителей устанавливать подобного рода КПП на кроссоверы. Вариаторы требуют частого обслуживания, так как слишком капризны к качеству заливаемого масла. Автовладелец, пытающийся сэкономить на диагностике коробки, может столкнуться с провалами при разгоне и шумной работой трансмиссии.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 04:11