АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Выявлена связь между оральными контрацептивами и травмой колена у спортсменок
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Названы ошибки при езде на авто с вариатором, ведущие к поломке КПП

Многие современные автомобили оснащены вариатором, требующим правильного обращения. Эксперты назвали допускаемые водителями ошибки, способствующие поломке КПП данного типа.
Названы ошибки при езде на авто с вариатором, ведущие к поломке КПП

Погубить вариатор могут резкие старты с пробуксовкой. Такой режим эксплуатации приводит к проскальзыванию ремня внутри коробки на конусных валах, что ведет к их повреждению. Эксперты рекомендуют умеренно жать на педаль газа, особенно на покрытой льдом трассе.

Машину с вариатором можно буксировать исключительно при работающем двигателе. В случае невозможности запустить мотор, следует воспользоваться не тросом, а помощью эвакуаторной службы. Вариаторными автомобилями нельзя тянуть другие транспортные средства, во избежание проблем с КПП из-за проскальзывания ремня на валах. Буксировку прицепа разрешается осуществлять на скорости не выше 70 км/ч.

Вариатор опасается больших нагрузок и перегревается при езде по бездорожью. Эксперты называют ошибкой желание водителей устанавливать подобного рода КПП на кроссоверы. Вариаторы требуют частого обслуживания, так как слишком капризны к качеству заливаемого масла. Автовладелец, пытающийся сэкономить на диагностике коробки, может столкнуться с провалами при разгоне и шумной работой трансмиссии.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ева Вит Сегодня, 04:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы ошибки при езде на авто с
Лиза и Гарри Галкины заставили Максима
Названы три правила безопасной езды во
«Атаманша»: Полина Гагарина
Эксперты назвали преимущества посещения
В сети обнародован ролик танцующей Аллы
Бюджетный кроссовер Geely Emgrand X7
Светлана Бондарчук нежно поздравила
Ольга Бузова считает, что проект
«Как ребенок миллионера и певицы
Катя Жужа сыграла свадьбу с сыном
Названы 5 самых распространенных примет
Учёные перечислили самые загадочные
Стали известны подробности возгорания
Американские СМИ рассказали о
Елена Север: Дочь Алсу получила
Выявлена связь между оральными
Екатерина Стриженова учится мириться с
В Шереметьево экстренно сел самолет с
Фанаты раскритиковали Яну Рудковскую за
В Сети появились рендерные изображения
Ученые назвали неожиданные признаки
Филипп Киркоров собирается взять Ольгу
В Финском заливе обнаружили останки
Названы лучшие продукты для красивой и
Эксперты рассказали, как защититься от
Представлены скрывающиеся в глазах
В Ростове-на-Дону в ДТП с грузовиком
Дочь Натальи Штурм Елена родила
Названы прогрессирующие без выраженных
Просмотреть все новости