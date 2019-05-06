Названы ошибки при езде на авто с вариатором, ведущие к поломке КПП





Погубить вариатор могут резкие старты с пробуксовкой. Такой режим эксплуатации приводит к проскальзыванию ремня внутри коробки на конусных валах, что ведет к их повреждению. Эксперты рекомендуют умеренно жать на педаль газа, особенно на покрытой льдом трассе.Машину с вариатором можно буксировать исключительно при работающем двигателе. В случае невозможности запустить мотор, следует воспользоваться не тросом, а помощью эвакуаторной службы. Вариаторными автомобилями нельзя тянуть другие транспортные средства, во избежание проблем с КПП из-за проскальзывания ремня на валах. Буксировку прицепа разрешается осуществлять на скорости не выше 70 км/ч.Вариатор опасается больших нагрузок и перегревается при езде по бездорожью. Эксперты называют ошибкой желание водителей устанавливать подобного рода КПП на кроссоверы. Вариаторы требуют частого обслуживания, так как слишком капризны к качеству заливаемого масла. Автовладелец, пытающийся сэкономить на диагностике коробки, может столкнуться с провалами при разгоне и шумной работой трансмиссии.