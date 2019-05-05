Редкая болезнь превращает ребёнка из Красноярска в камень





Мальчик из Красноярска, которому недавно исполнилось два года, стал жертвой фибродисплазии. Ребёнок постепенно теряет возможность двигаться самостоятельно, поскольку его сухожилия, связки, суставы и мышцы теряют подвижность, превращаясь в кости. С данным недугом сталкивается лишь один человек из двух миллионов. Опасность заключается в том, что заболевание приводит к необратимым последствиям и пациент с этим диагнозом очень быстро теряет возможность самостоятельно передвигаться. Пока у ребёнка не высоки шансы на излечение, но они имеются.Представители фонда "Добро24" собирают средства, которые позволят родителям мальчика из Красноярска отвезти его на приём к лучшим специалистам в этой области. В скором времени в Россию прибывают доктора Морх из Германии и Фредерик Каплан из США. Если удастся собрать достаточную сумму, они проконсультируют родителей малыша, что может стать важным для его будущего.