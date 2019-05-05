Редкая болезнь превращает ребёнка из Красноярска в камень
Мальчик из Красноярска стал известен из-за своего опасного недуга. Редкая болезнь превращает ребёнка в камень и пока лечение не представляется возможным.
Мальчик из Красноярска, которому недавно исполнилось два года, стал жертвой фибродисплазии. Ребёнок постепенно теряет возможность двигаться самостоятельно, поскольку его сухожилия, связки, суставы и мышцы теряют подвижность, превращаясь в кости. С данным недугом сталкивается лишь один человек из двух миллионов. Опасность заключается в том, что заболевание приводит к необратимым последствиям и пациент с этим диагнозом очень быстро теряет возможность самостоятельно передвигаться. Пока у ребёнка не высоки шансы на излечение, но они имеются.
Представители фонда "Добро24" собирают средства, которые позволят родителям мальчика из Красноярска отвезти его на приём к лучшим специалистам в этой области. В скором времени в Россию прибывают доктора Морх из Германии и Фредерик Каплан из США. Если удастся собрать достаточную сумму, они проконсультируют родителей малыша, что может стать важным для его будущего.
Мальчик из Красноярска, которому недавно исполнилось два года, стал жертвой фибродисплазии. Ребёнок постепенно теряет возможность двигаться самостоятельно, поскольку его сухожилия, связки, суставы и мышцы теряют подвижность, превращаясь в кости. С данным недугом сталкивается лишь один человек из двух миллионов. Опасность заключается в том, что заболевание приводит к необратимым последствиям и пациент с этим диагнозом очень быстро теряет возможность самостоятельно передвигаться. Пока у ребёнка не высоки шансы на излечение, но они имеются.
Представители фонда "Добро24" собирают средства, которые позволят родителям мальчика из Красноярска отвезти его на приём к лучшим специалистам в этой области. В скором времени в Россию прибывают доктора Морх из Германии и Фредерик Каплан из США. Если удастся собрать достаточную сумму, они проконсультируют родителей малыша, что может стать важным для его будущего.
Общество
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:05