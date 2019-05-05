Оценено влияние майских выходных на экономику России





В мае с учетом суббот, воскресений и многочисленных праздников, выпадает всего 18 рабочих дней. Возможные негативные проявления в этом месяце, уверены специалисты, компенсируются уже в июле. В общей сложности в текущем году насчитывается такое же количество рабочих дней, как и в минувшем – 247, поэтому по итогам 2019-го временное замедление производства не окажет негативное влияние на экономику.Россия, по оценке аналитиков, по численности официальных трудодней отстает от большинства государств ОЭСР всего на 3-4 дня. Майские праздники не следует воспринимать как потерю для экономики, так как качественный отдых способствует повышению продуктивности, а рекреационные услуги тоже приносят стране доход.Календарный фактор не влияет на ряд секторов экономики, включая потребительский. Длительные выходные в большей степени отражаются на промышленном производстве, составляющем 20% ВВП. На майские праздники зачастую наблюдается повышение цен на популярные продукты до 0,5%.