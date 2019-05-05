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Кристина Асмус показала "горячий" снимок, выступив против хейтеров

Кристина Асмус опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram "горячий" снимок. Это фотографией знаменитость порадовала фанатов и выступила против хейтеров и их вмешательство в её личную жизнь.
Кристина Асмус показала "горячий" снимок, выступив против хейтеров

Кристина Асмус не редко делится с подписчиками пикантными фотографиями. На новом снимке фотограф запечатлел артистку лежащей на кровати в полуобнажённом виде. Звезда, поделившись с поклонниками кадром, не стала ничего писать в комментарии к нему, но при этом снабдила "горячий" снимок большим числом хэштегов, указывающих на её недовольство вопросами от хейтеров. Многие хэштеги прямо намекали недоброжелателям, что супруга Гарика Харламова сама разберётся в своей жизни и не нуждается в советах и назойливом внимании. Она опередила всех и разместила наиболее часто повторяющиеся вопросы от фолловеров, например "дачтожтакое", "опятьголая", "слышьчётворишь", "замужемилигде" и аналогичные подписи. Истинные поклонники знаменитости остались в восторге от этого, поддержав кумира.

Звезду телесериала "Интерны" поддержали не только обычные пользователи Сети, но и её коллега Анна Цуканова-Котт. Она выразила согласие с актрисой, написав ей одобрительный комментарий и поставив оценку "Мне нравится".



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:10

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