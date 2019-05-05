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Эксперты рассказали, как защититься от кибератак

Вирусы-вымогатели, зараженные девайсы и утечки информации ежегодно приводят к огромным убыткам отечественных и зарубежных компаний. Эксперты компании АИГ (российской дочки AIG) Петр Дорофеев и Владимир Кремер рассказали агентству РИА Новости о мерах, благодаря которым можно избежать многих кибератак.

Эксперты рассказали, как защититься от кибератак

Во-первых, для того, чтобы не подвергнуться атаке вируса-вымогателя, специалисты рекомендуют грамотно работать с письмами, полученными по корпоративной или личной почте. Если адресант неизвестен, то не стоит переходить по ссылкам или открывать вложения, которые могут содержаться в подобных сообщениях. Эксперты отмечают, что преступники могут «замаскироваться» и отправить письмо якобы от руководителя компании. В этом случае почтовый адрес отправителя практически ни чем не будет отличаться от «оригинала».

Во-вторых, необходимо внимательно относиться к скачиванию и активации нелицензионного программного обеспечения, поскольку оно иногда содержит вирусы-вымогатели. В-третьих, стоит учитывать, что угрозу для корпоративной сети компании представляют и личные девайсы сотрудников. Флешки или смартфоны могут быть заражены вирусом, поэтому во избежание сбоев в функционировании всей системы вставлять такие накопители в рабочие компьютеры не рекомендуется.
Эксперты рассказали, как защититься от кибератак

Эксперты заявляют, что даже профессионалу невозможно полностью защититься от киберугрозы, поскольку мошенники постоянно обновляют и совершенствуют свои методы. Однако, соблюдая правила «цифровой гигиены», можно минимизировать подобные риски.



 
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Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:34

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