Эксперты рассказали, как защититься от кибератак





Во-первых, для того, чтобы не подвергнуться атаке вируса-вымогателя, специалисты рекомендуют грамотно работать с письмами, полученными по корпоративной или личной почте. Если адресант неизвестен, то не стоит переходить по ссылкам или открывать вложения, которые могут содержаться в подобных сообщениях. Эксперты отмечают, что преступники могут «замаскироваться» и отправить письмо якобы от руководителя компании. В этом случае почтовый адрес отправителя практически ни чем не будет отличаться от «оригинала».Во-вторых, необходимо внимательно относиться к скачиванию и активации нелицензионного программного обеспечения, поскольку оно иногда содержит вирусы-вымогатели. В-третьих, стоит учитывать, что угрозу для корпоративной сети компании представляют и личные девайсы сотрудников. Флешки или смартфоны могут быть заражены вирусом, поэтому во избежание сбоев в функционировании всей системы вставлять такие накопители в рабочие компьютеры не рекомендуется.Эксперты заявляют, что даже профессионалу невозможно полностью защититься от киберугрозы, поскольку мошенники постоянно обновляют и совершенствуют свои методы. Однако, соблюдая правила «цифровой гигиены», можно минимизировать подобные риски.